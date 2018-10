Insieme all’uscita dell’album di Valerio Scanu dal titolo Dieci, ecco il primo singolo in rotazione radiofonica da oggi: Inciampando Dentro un’Anima. Un testo poetico e molto intenso, scritto dalla mirabile penna di Pierdavide Carone.

La coppia Scanu – Carone torna quindi ad emozionarci con Inciampando Dentro un’Anima. La canzone è una delle tracce presenti nell’album che festeggia i primi dieci anni di carriera di Valerio Scanu, criticato per aver copiato il nome dal disco di Alessandra Amoroso, anche quello in uscita oggi.

Valerio come sempre è pronto ad emozionare i propri fan con la potenza della sua voce, ormai matura e pronta ad affrontare le sfide future, ma ancor più ad andare avanti e a guardare al futuro. Con queste parole ha infatti voluto condividere con i fan i propri pensieri sull’album e sulle canzoni presenti:

Spesso ci chiediamo come siamo arrivati ad essere quelli che siamo… ma basta guardarsi indietro per capirlo. Siamo la somma delle nostre esperienze ovvero siamo ciò che ci è successo nella vita, ciò che abbiamo voluto far succedere, le nostre scelte, i nostri amici, i nostri amori, la nostra famiglia, i nostri incontri. Oggi sono il frutto della mia vita passata, il risultato di questi anni. Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere, tanti progetti da realizzare, sarà dura… ma non mi lascerò sopraffare dalla paura. La musica ha sempre fatto e farà sempre parte di me e questo album è l’ennesimo mio sogno realizzato, spero possa diventare colonna sonora delle vostre future “esperienze”. E’ difficile pensare come sarò tra DIECI anni ma sono certo che VOI sarete ancora accanto al passo mio

Ascolta Inciampando Dentro un’Anima

Significato di Inciampando Dentro un’Anima

Il significato del bellissimo testo ci viene spiegato dallo stesso Valerio Scanu in una dichiarazione, ed è davvero poetico e prezioso.

La nostra intera esistenza si basa su due anime che si sono incontrate prima di noi e che scambiandosi la pelle hanno generato la nostra di anima che, dal momento in cui diventa autonoma, si riscopre però improvvisamente sola, smarrita, incompleta. Vagando per il mondo, tuttavia, la nostra anima solitaria potrebbe inciampare in un’altra anima solitaria, e di colpo inizierebbe a scandagliare ogni angolo di emozione: felicità e tristezza, coraggio e paura, forza e debolezza. E saprebbe finalmente di essere viva.

Inciampando Dentro un’Anima – Testo

Inciampando dentro un’anima

non lo sai quello che ti può capitare

Puoi rincorrere una lacrima e fendendo l’aria un po’ fino a volare

Non ci sono compromessi, non si chiede spiegazione

Un sogno lo si lascia realizzare

Inciampando dentro un’anima

ti ritrovi un sentimento universale

che dall’Asia fino a Panama

colpirà che tu sia il ladro intellettuale

Perché lei non ha ragione

ti seduce e ti abbandona e tu rimani solo

con le tue nozioni

E poi ti chiedi come diavolo hai fatto

a cascarci un’altra volta in più

E qui lo scemo sei tu

E proprio il giorno in cui pensavo distratto

Finalmente che non soffro più

Ecco che arrivi tu

Inciampando dentro un’anima

Non distingui tra reale e irreale

E diventa alquanto pessima la capacità di scelta, il bene e il male

Non ci sono distinzioni, rimanerci dentro è l’unica risposta naturale

il resto no, non vale

E poi ti chiedi come diavolo hai fatto

a cascarci un’altra volta in più

E qui lo scemo sei tu

E proprio il giorno in cui pensavo distratto

Finalmente che non soffro più

Ecco che arrivi tu

E riporti a una nuova fantasia

Ed è tutto amore, musica e poesia

E mi porti nuovamente la speranza

Di sentirti mia, di sentirti mia per sempre

mia per sempre

E poi ti chiedi come diavolo hai fatto

a cascarci un’altra volta in più

E qui lo scemo sei tu

E proprio il giorno in cui pensavo distratto

Finalmente che non soffro più

Ecco che arrivi tu

Inciampando dentro un’anima

non lo sai quello che ti può capitare