Bebe Rexha pubblicherà il prossimo venerdì (9 ottobre 2020) un nuovo singolo dal titolo “Baby, I’m Jealous” e non sarà la sola protagonista della traccia. Infatti “Baby, I’m Jealous” sarà una collaborazione con Doja Cat. È il primo assaggio del tanto atteso secondo LP della pop star, che è rimasto in fase di lavorazione per un po’.

La cantante aveva commentato così riguardo al ritardo del disco:

“È pronto baby”, ha spiegato a un fan sui social media, prima di spiegare il ritardo. “So che i miei fan sono molto frustrati perché vogliono sentire nuove canzoni”, ha twittato Bebe. “Ti dico che io e la mia squadra abbiamo lavorato più duramente che mai. Ogni giorno, ogni singola settimana. Non ci siamo mai fermati.”

“Questo è il miglior progetto a cui abbia mai lavorato e l’album è il mio preferito in assoluto. Sfortunatamente, il 2020 si è messo di mezzo. Non vedo l’ora che tu riesca a sentire il disco”, ha continuato la 31enne sui social. “È solo che non ci sembra giusto pubblicare un album in questo periodo. Non appena il mondo starà meglio, rilasceremo tutto. Stiamo solo aspettando il momento giusto. Ti prometto che varrà la pena aspettare.”

Bene, sembra che il momento giusto per dare inizio alla festa sia il 9 ottobre. Vedi l’annuncio di Bebe qui di seguito.