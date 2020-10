Ryan Murphy ha preso il via, e dopo gli ultimi successi su Netflix, è pronto a presentare una nuova serie tv dal titolo Monster: The Jeffrey Dahmer Story che parla di un famoso serial killer, inoltre già visto come personaggio in American Horror Story – Hotel.

Dopo il successo del thriller psicologico Ratched (potete leggere la nostra recensione qui) che dopo la sua pubblicazione ha raggiunto il primo posto della classifica di Netflix in diversi paesi, Murphy ha deciso di portare avanti questo nuovo ambizioso progetto. La storia di Jeffrey Dahmer è quella di uno dei più efferati serial killer d’America, con un numero totale di vittime che non ha eguali nella storia.

La trama di Monster: The Jeffrey Dahmer Story

La serie tv parlerà della vita e della storia di Jeffrey Dahmer, dagli inizi nel Wisconsin passando per gli innumerevoli omicidi a danno di uomini e ragazzi in uno spazio temporale che va dal 1978 e il 1991.

Grande importanza verrà data anche all’incapacità investigativa e alle incapacità legali e giudiziarie che hanno permesso all’assassino di continuare indisturbato il suo macabro lavoro. Pare infatti che più di una volta Jeffrey Dahmer sia stato arrestato dalla polizia, ma poi lasciato prontamente andare soltanto perché era un uomo bianco.

Horror cruento da una parte, quindi, e analisi critica e sociale dall’altra prestano due basi solide sulle quali costruire una buona storia e una buona narrativa seriale. Speriamo solo che Murphy ci metta più impegno e acume di quanto ne ha messo in Ratched che, nonostante prodotto di rara bellezza estetica e fotografica, pecca di grandi difetti narrativi.

Per il momento comunque non si sa molto altro riguardo alla serie tv Monster: The Jeffrey Dahmer Story, né si ha idea di quando possa uscire sulla piattaforma Netflix. Speriamo di avere presto altre news e ulteriori dettagli anche per quanto riguarda il cast.

Per il momento l’idea è buona, non lo credi anche tu? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.