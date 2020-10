I Negramaro sono pronti a tornare con un nuovo album, e prima di questo un singolo apri pista dal titolo Contatto. Un album importante per la band capitanata da Giuliano Sangiorgi, che segna il decimo disco della loro carriera musicale. Un anno importante, il 2020, per tornare e per ripartire all’insegna della buona musica!

La notizia dell’arrivo del nuovo singolo è stata annunciata dagli stessi Negramaro tramite le loro pagine social ufficiali. Se infatti negli ultimi giorni c’erano stati dei nebulosi indizi, oggi invece l’annuncio dell’arrivo di Contatto è stato esplicito, anche grazie ad un’immagine, che probabilmente sarà la cover dell’album, che raffigura due volti che si avvicinano coperti da una particolare maschera argentata.

Il Contatto che sta a cuore ai Negramaro

Molte sono le teorie che girano intorno alla scelta del titolo Contatto, che associato poi alla cover scelta, può far pensare a questo particolare periodo di pandemia che ha resto ogni contatto speciale, proibito, pericoloso eppure indispensabile. Gli stessi volti raffigurati nell’immagine possono far riferimento alle mascherine che, per decreto, siamo invitati ad indossare ormai da diversi mesi.

La parola Contatto, oggi giorno al tempo dei social, ha anche cambiato un po’ significato; restare in contatto vuol dire restare connessi anche virtualmente, ma il vero contatto che sta a cuore ai Negramaro è quello autentico e vero tra due persone che lasciano qualcosa di sé all’Altro.

Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole…Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”… sì, fatto! Salviamo il contatto… sulla pelle! Negramaro

Non resta che aspettare l’uscita del singolo Contatto il 9 ottobre, e quello dell’intero nuovo album il 13 novembre 2020…

