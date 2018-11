Il mese di novembre 2018 si presenta ricco di proposte interessati per quanto riguarda le uscite cinematografiche. Ecco i film più interessati in uscita al cinema di questo mese, con trama e cast.

Film in uscita al cinema l’8 novembre 2018

NOTTI MAGICHE

Il regista Paolo Virzì torna con una commedia dai risvolti gialli molto divertente. Siamo a Roma nel 1990 quando un famoso produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere e i maggiori sospettati sono tre sceneggiatori.

Il cast è formato da Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio Marinelli.

OVERLORD

Un film d’azione che ci porta dritti nella Seconda Guerra Mondiale. I protagonisti sono un gruppo di paracadutisti americani che, alla vigilia del D-Day si lanciano dietro le linee nemiche in un villaggio occupato dai nazisti.

La regia del film è di Julius Avery. Il cast è composto dagli attori Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Mathilde Ollivier, John Magaro, Iain De Caestecker, Dominic Applewhite, Bokeem Woodbine.

HUNTER KILLER – CACCIA NEGLI ABISSI

Donovan Marsh ci regala un thriller made in USA con Gerard Butler e Gary Oldman. Il protagonista della storia è un comandante di un sottomarino americano inviato nelle gelide acque russe per sventare un colpo di stato militare ai danni del Presidente.

A parte i già citati protagonisti, il cast vede anche i nomi di Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin.

Film in uscita al Cinema il 15 novembre 2018

ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD

Il secondo capitolo della saga spin-off di Harry Potter segue ancora le avventure di Newton “Newt” Artemis Fido Scamandro, lo studioso di creature magiche e autore del libro “Animali Fantastici” usato ad Hogwarts.

La regia è di David Yates e il cast è composto da: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp e Zoë Kravitz.

WIDOWS – EREDITA’ CRIMINALE

L’adattamento dell’omonima serie tv degli anni ’80 segue le vicende di un gruppo di rapinatori. Dopo aver perso la vita durante un colpo, le loro mogli decidono di raccoglierne l’eredità portando a termine i piani di una rapina impossibile.

Il film è diretto da Steven Rodney McQueen. Nel cast troviamo i nomi di Liam Neeson, Colin Farrell, Viola Davis, Cynthia Erivo, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Daniel Kaluuya e Robert Duvall.

SUMMER

Nella Leningrado dei primi anni ’80 un gruppo di amici molto diversi tra loro decidono di formare una band che trae ispirazione dal rock americano. Si scontreranno con il contesto socio-culturale della Russia sovietica anti occidentale.

La regia del film è di Kirill Serebrennikov, mentre il cast è composto da Teo Yoo, Irina Starshenbaum e Roman Bilyk.

Film in uscita il 20 novembre 2018

TROPPA GRAZIA

Una grande Alba Rohrwacher, protagonista di questa commedia, veste i panni di una geometra costretta a chiudere un occhio riguardo ad una valutazione catastale voluta dal sindaco. A complicare il tutto un’improvvisa apparizione mistica che le chiederà qualcosa di completamente diverso.

Il film è diretto da Gianni Zanasi e il cast di attori, a parte la già citata Alba Rohrwacher, comprende i nomi di Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi, Daniele De Angelis, Rosa Vannucci.

IL VIZIO DELLA SPERANZA

Arriva al cinema il film che ha vinto la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma, con il voto del pubblico. La protagonista è Maria, ragazza dalla vita difficile che per vivere traghetta sulle acque del Volturno ragazze di strada costrette ad affittare l’utero. Un giorno la sua coscienza viene scossa da un avvenimento inaspettato che cambierà per sempre la sua percezione della vita e la porrà in prima linea nel tentativo di riscatto suo e di tante altre donne.

La regia è firmata da Edoardo De Angelis. Il cast è formato da: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis, Juliet Esey Joseph, Maria Angela Robustelli, Jane Bobkova.

ROBIN HOOD – L’ORIGINE DELLA LEGENDA

Il film racconta le origini del mito di Robin Hood. Robin di Locksley, tornato dalle crociate, ritrova la sua contea di Nottingham in mano alla corruzione e al dispotismo. Grazie al suo coraggio e a quello del suo mentore, troverà la forza di dare nuova speranza alla sua terra e ritrovare un amore.

Il film è diretto da Otto Bathurst. Compongono il cast gli attori Taron Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Paul Anderson, Josh Herdman, Tim Minchin.

Una divertente commedia farcita di black humor, racconta di William, giovane aspirante scrittore che tenta per sette volte il suicidio senza mai riuscire a togliersi la vita. La volontà di morire lo spingerà a rivolgersi ad un killer professionista, e quando le cose inizieranno ad andare bene, William dovrà salvarsi dal sicario che ha lui stesso ingaggiato.

La regia è di Tom Edmunds. Il cast è composto da: Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Marion Bailey, Freya Mavor, Christopher Eccleston, Velibor Topic, Nigel Lindsay, Gethin Anthony.

A PRIVATE WAR

Film tratto dalla storia vera di Marie Colvin, giornalista rimasta uccisa in un attacco missilistico in Siria nel 2012. La pellicola indaga sul difficile mestiere del reporter e sul tema degli effetti devastanti della guerra.

La regia del film è quella di Matthew Heineman. Il cast è composto da: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Raad Rawi, Jesuthasan Antonythasan, Pano Masti, Stanley Tucci, Alexandra Moen.

Film in uscita al cinema il 29 novembre 2018

BOHEMIAN RHAPSODY

Di sicuro il film più atteso del mese, quello che racconta la storia artistica e privata di Freddie Mercury, frontman e grande voce dei Queen. Un film che saprà commuovere ed emozionare anche grazie ad una meravigliosa colonna sonora.

La regia è di Bryan Singer, Con Rami Malek (nei panni di Mercury), Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Ben Hardy, Tom Hollander, Allen Leech.

SE SON ROSE

La nuova commedia di Leonardo Pieraccioni racconta la possibilità, un giorno come un’altro della vita. dell’arrivo di un messaggio da un ex che vuole riprovarci. Come reagirà il protagonista del film?

Accanto a Pieraccioni, nelle vesti di regista e attore, troviamo i nomi di Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo.

IL GRINCH

Arriva al cinema il film animato del Grinch. L’essere che più odia il Natale, riuscirà a rovinare ancora la festa più amata del mondo?

Con la regia corale di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan e Raymond S. Persi, il film prevede un cast di voci formato da: Alessandro Gassmann e Benedict Cumberbatch.