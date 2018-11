Gli eventi storici alla base del film V per Vendetta

Oggi, 5 novembre, si ricorda l‘evento storico della Congiura delle Polveri nel Regno Unito, avvenuto nel 1605, evento in cui un gruppo di cattolici hanno complottato contro re Giacomo, pianificando l’esplosione della sede del Parlamento, per uccidere i membri del governo.

La mente del complotto era Robert Catesby che, con l’aiuto dei suoi sostenitori, ha optato per rimedi violenti ed estremi alla pacifica richiesta di tolleranza nei loro confronti.

Il piano è stato sventato alla scoperta dei 36 barili di polvere e di uno dei congiurati: Guy Fawkes. Il materiale è stato scoperto nello scantinato del parlamento.

I sostenitori del piano contro il Parlamento e i suoi membri sono stati scovati, torturati ed uccisi, portando leggi severe a scapito dell’emancipazione dei cattolici, raggiunta solo 200 anni dopo.

Ancora oggi si commemora la Congiura delle Polveri con fuochi d’artificio e falò nel Regno Unito.

Il personaggio di Guy Fawkes ha portato il seme dell’anti-autoritarismo, dell’atto rivoluzionario e del grido di libertà, che hanno ispirato il graphic novel V per Vendetta, scritto da Alan Moore nel 1989, e successivamente l’omonimo film del 2005.

V per Vendetta: Graphic Novel

Tutto è connesso, e ce ne ha dato prova Alan Moore nel suo fumetto V per Vendetta e nella sua letteratura, riproponendo elementi essenziali storici e sociali in chiave ricostruita e ricucita alla contemporaneità. In V per Vendetta il personaggio (eroe, con la maschera stilizzata di Guy Fawkes) e la co-protagonista (Evey Hammond) rispecchiano l’ideale e la natura della lotta contro il mostro, un regime che governa e opprime i suoi cittadini.

Simbolismo, parallelismo ed intertestualità creano una rete perfetta nel delineare la storia del fumetto, nel sottolineare i riferimenti storici, artistici e nel riuscire a dar concretezza e sostanza ad un’ideale più profondo e radicato.

V per Vendetta: Il Film

La versione cinematografica di V per Vendetta è stata diretta da James McTeigue, interpretato da Natalie Portman e Hugo Weaving ed ha portato sul grande schermo l’icona della rivoluzione.

Tutti i simboli riconducono al numero 5, dal simbolo romano V, alla data dell’esplosione del Parlamento, ai fuochi d’artificio, alla stanza del protagonista, ed altri riferimenti.

Nel film, durante la notte tra il 4 e il 5 novembre di un Regno Unito futuristico in fase di regime nazionalista, il personaggio V, con la maschera di Guy Fawkes, mette in atto un piano per creare disagi all’oppressione del regime, manomettendo i canali televisivi e svegliando la coscienza dei cittadini per ribellarsi insieme ad un’impostazione totalitaria e dittatoriale.

I discorsi inseriti nel film V per Vendetta racchiudono minuziosamente l’ideale di libertà, uguaglianza e verità così bene ricostruito e radicato nello sviluppo degli eventi. Il 5 novembre vuole far ricordare questi ideali, in uno scenario costantemente attuale: