Il mese di novembre 2019 è particolarmente ricco per quanto riguarda i film in uscita al cinema. Ecco una lista dei film da non perdere assolutamente; in quanto a generi ce n’è per tutti i gusti! Pronti a scegliere i più interessanti?

Film in uscita il 4 novembre

THE IRISHMAN

Il primo titolo da consigliare questo mese è di sicuro The Irishman di Martin Scorsese. Il film, acquistato da Netflix, è già disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati, ma per chi preferisce vederlo al cinema, sono ben 84 le sale che lo hanno inserito in programmazione.

Il film racconta la storia vera di Frank Sheeran, l’irlandese che uccise il sindacalista Jimmi Hoffa. Un vero e proprio gangster movie, che vi trascinerà in atmosfere di altri tempi. Da sottolineare il cast stellare composto da nomi come Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel e Ray Romano.

Film in uscita il 7 novembre

LA BELLE ÉPOQUE

La trama del film di Nicolas Bedos ha davvero uno spunto interessante: il protagonista è un sessantenne di nome Victor, che un giorno ha l’opportunità di poter rivivere un giorno del suo passato. Senza pensarci troppo, l’uomo decide di tornare al 16 maggio 1974 il giorno in cui ha conosciuto la donna della sua vita. I temi trattati nel film si muovono tra il passare del tempo, il cambiare dei sentimenti e il rimpianto delle occasioni perdute.

Il cast del film francese è composto da Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant e Pierre Arditi.

LE RAGAZZE DI WALL STREET

Uno dei film più attesi del mese è di sicuro Le Ragazze di Wall Street (titolo originale Hustlers) con il cast capitanato da Jennifer Lopez. La storia ha come protagoniste un gruppo di ragazze lap dancer che, durante la crisi del 2008, decidono di mettersi a lavorare in proprio per adescare, drogare e derubare i ricchi clienti interessati a loro.

Dalle prime opinioni raccolte in giro si capisce che il film è un un vero e proprio meccanismo di intrattenimento, ma non si spinge fino infondo in temi più importanti e significativi. Il cast, a parte la la già citata Jennifer Lopez, vede anche i nomi di Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles e Madeline Brewer. La regia è di Lorene Scafaria.

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

Tratto da un romanzo di Garth Stein, il film racconta la storia di un pilota professionista di auto da corsa e della sua famiglia raccontati da un punto di vista molto particolare, quello del cane di famiglia di nome Enzo, che ripercorre la storia attraverso gli insegnamenti avuti durante la vita.

Il film, diretto da Simon Curtis vede le cast la presenza di Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Gary Cole e Kathy Baker.

Film in uscita al cinema il 14 novembre

ZOMBIELAND – DOPPIO COLPO

Un sequel che molti stavano aspettando! Sono passati ben 10 anni dal primo film di Zombieland, ma i personanggi tornano per combattere nuove forme di zombie, che nel tempo di sono evoluti diventando nemici ancora più difficili da affrontare e combattere.

Non mancheranno, come nel primo film, momenti comici e divertenti, creati sia dalla situazione spesso surreale, sia dalle vicende narrate dai personaggi alle prese con la loro stramba famiglia.

Il film, diretto da Ruben Fleischer vede il ritorno nel cast di nomi come Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch. Se sei un appassionato del genere, e se hai amato il primo capitolo del film, non puoi mancare all’appuntamento!

PUPAZZI ALLA RISCOSSA

“Esiste un luogo magico in cui i pupazzi vanno a scuola, e imparano come rendere felici i bambini di tutto il mondo”. Questa è la frase di presentazione, ad inizio del trailer, che ci fa capire immediatamente quello che possiamo aspettarci da Pupazzi Alla Riscossa, un film animato dedicato ai più piccini ma anche ai genitori.

In questa scuola dei pupazzi, scuola che punta alla perfezione assoluta, la situazione si complica quando si presentano dei giocattoli difettosi. Nessun bambino li vorrà? Oppure i difetti sono quello che rende speciale uno di noi? Un film di animazione divertente e con un significato molto importante. Diretto da Robert Rodriguez insieme a Kelly Asbury e con un cast di voci (italiano) composto da: Federica Carta, Dilett Leotta, Shade, Achille Lauro, Stefano Roberto Belisari.

Film in uscita il 21 novembre

ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI

La storia del film si svolge nella Calabria degli anni ’50, in particolar modo nel paesino di Africo, dove una donna muore dopo il parto perché il dottore non riesce a raggiungere in tempo il paese. Stanchi di essere tagliati fuori, gli abitanti di Africo vanno a protestare con il sindaco, ma allo stesso tempo s’impegnano personalmente a costruire una strada, che li colleghi con il resto della Calabria e li strappi dall’abbandono e dalla morte.

Il film si pone come una sorta di western moderno, una favola che racconta a chiare lettere il disagio e la forza degli Ultimi. Diretto da Mimmo Calopresti il film vede nel cast i nomi di Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi e Sergio Rubini.

CETTO C’É, SENZADUBBIAMENTE

Il ritorno di Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque. Il film riprende 10 anni dopo l’elezione a sindaco di Cetto a Marina di Sopra. Si sono perse di lui tutte le tracce, e lo ritroviamo infatti in Germania dove, messa da parte totalmente la politica, Cetto è diventato un importante imprenditore.

Ma la terra natia richiama Cetto a gran voce nel momento in cui l’uomo viene a sapere dell’aggravarsi delle condizioni di salute di una cara zia. Tornato a casa, Cetto scopre segreti del suo passato che cambieranno per sempre la sua vita e che, per nostra fortuna, ci regaleranno un film pieno di risate. Il film è diretto da Giulio Manfredonia.

LIGHT OF MY LIFE

Il film racconta una storia post apocalittica con protagonista un sempre brillante Casey Affleck. Il protagonista è impegnato a difendere sua figlia dopo che una sconvolgente epidemia ha sterminato gran parte della popolazione femminile del mondo.

Casey Affleck, a parte essere protagonista, è anche il regista del film, e fa una buona prova di regia. Accanto a lui, nel cast, troviamo i nomi di Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss e Hrothgar Mathews.

DEPECHE MODE: SPIRITS IN DI FOREST

Un docu-film dedicato alla musica dei Depeche Mode e del modo in cui la musica di questa particolare band ha cambiato la vita di molte persone. La narrazione del film, infatti, alterna racconti in prima persona di fan e poi scene di live del gruppo. Un documentario musicale molto emozionante, sicuramente per i fan dei Depeche Mode, ma anche per tutti gli altri. La musica puà davvero cambiare e salvare le nostre vite!

COUNTDOWN

Per tutti gli appassionati del genere horror, non può mancare nei film del mese Countdown, film di Justin Dec che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che scarica una particolare app che riesce a prevedere la data di morte di ognuno di loro. Purtroppo, quello che sembra un gioco stupido e innocente, si scopre essere un destino che non lascia scampo. L’app sembra veritiera e non si riesce a cancellare e a disinstallare in nessun modo.

Nel cast troviamo i nomi di Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman, Peter Facinelli e Dillon Lane.

Film in uscita il 27 novembre

FROZEN 2: IL SEGRETO DI ARENDELLE

Il film più atteso dai bambini è di sicuro il secondo capitolo di Frozen, che vedrà di nuovo come protagoniste le due sorelle Elsa e Anna, impegnate in nuove e più complesse avventure. Le eroine affronteranno un duro viaggio che le porterà a scoprire molte cose del loro passato e dei loro genitori.

Il film è diretto da Jennifer Lee e Chris Buck, già registi del primo capitolo, e il cast di voci è formato da Kristen Bell, Idina Menzel, Alan Tudyk, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown.