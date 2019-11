Prende il nome di “The Kacey Musgraves Christmas Show” lo spettacolo in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video il prossimo 29 Novembre.

La cantante americana Kacey Musgraves ha annunciato attraverso un trailer di aver messo in scena un vero e proprio show di Natale. E non sarà da sola. Accanto a lei numerosi artisti musicali, attori e personaggi dello spettacolo.

Già rilasciata la scaletta e i brani che comporranno anche una vera e propria colonna sonora che sarà disponibile in streaming.

Kacey si affiancherà al conduttore televisivo James Corden nel brano “Let It Snow”, a Camila Cabello nel brano “Rockin’ Around The Christmas Tree”, a Lana Del Rey in “I’ll Be Home For Christmas”, a Troye Sivan nel brano “Glittery” e non solo.

Saranno ospiti anche la modella Kendall Jenner, l’attrice Zooey Deschanel e i cantanti Leon Bridges e Fred Armisen.

Lo spettacolo sarà suddiviso tra musica e dialoghi che avranno ovviamente tutti a che fare con il Natale.

“Posso dire senza dubbio che questo progetto è diverso da qualsiasi cosa io abbia fatto. Quello che è iniziato come una piccola idea una notte di un anno fa, è diventato qualcosa di cui sono molto fiera. Brillanti comici e artisti saranno ospiti dello show, così come mia nonna. Il mio obiettivo era quello di portare in vita il mio vecchio album di Natale, dando una spinta moderna e fresca a un format classico. Sarà commuovente, divertente e soprattutto reale”.

Queste le parole di Kacey che nel trailer ufficiale si impegna a lasciare un pensiero per i suoi ospiti sulla postazione trucco nel backstage, in un tripudio di canzoni natalizie e addobbi.

L’appuntamento con il “ The Kacey Musgraves Christmas Show” è per il 29 Novembre su Amazon Prime Video.