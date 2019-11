Keanu Reeves ha scatenato il pubblico su Internet questo fine settimana quando si è fatto vedere sul tappeto rosso con la sua nuova fidanzata, Alexandra Grant.

Perché è una notizia strana? L’attore è molto riservato e diventa difficile vederlo insieme a palpabili fidanzate. In questo caso ha voluto confermare la sua relazione con l’artista Alexandra e l’ha tenuta per mano durante la camminata sul Red Carpet del LACMA Art + Film Gala.

Si dice che Keanu e Alexandra si siano incontrati la prima volta nel 2011 durante la collaborazione per la creazione del libro di Keanu Ode to Happiness.

Cinque anni dopo, hanno nuovamente collaborato insieme e nel 2017 il duo ha fondato la casa editrice X Artists Books insieme a Jessica Fleischmann.

Vale la pena notare che gli agenti della coppia non hanno mai confermato una relazione tra i due.

Tuttavia la coppia sembrava a proprio agio durante la cerimonia dello scorso sabato, scambiandosi sguardi e sorrisi di fronte alle telecamere.

Keanu Reeves e Alexandra Grant

Durante la sua carriera, Keanu ha tenuto nascosti molti dettagli della sua vita privata. Anche se, recentemente, ha ammesso di aver avuto una cotta per la sua co-protagonista in Speed e The Lake House “Sandra Bullock“, anche se i due non sono mai usciti insieme.

Negli anni ’80 ha avuto una relazione con la sua co-protagonista in Il fantastico mondo dei giocattoli, Jill Schoelen, e successivamente ha frequentato l’attrice Jennifer Syme dal 1998 al 2000, prima della tragica morte di lei avvenuta nel 2001.

L’anno scorso, la co-protagonista di Keanu in Dracula di Bram Stoker, Winona Ryder, ha ammesso di aver pensato che lei e Reeves fossero moglie e marito dopo il film di Francis Ford Coppola del 1992.

“No, lo giuro su Dio, ho pensato che fossimo realmente sposati nella vita reale”, ha detto. “In quella scena, Francis [Ford Coppola] ha usato un vero prete rumeno. Quindi penso che siamo ufficialmente sposati.”

Che ne pensate della nuova fidanzata di Keanu Reeves?