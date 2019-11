Sam Smith ha sorpreso i suoi fan rilasciando un singolo piuttosto speciale. Non si tratta infatti di un inedito ma di una cover e il brano in questione è “I Feel Love” di Donna Summer.

Il classico di fine anni ’70 rappresenta una delle hit della disco dance, che ha fatto ballare numerose generazioni. Per Sam pero’ questo brano ha un significato speciale che ha spiegato durante l’annuncio di rilascio.

“Essendo queer “I Fell Love” mi ha seguito in ogni pista da balla in ogni luogo queer dal momento in cui ho iniziato a frequentare i locali. Questa canzone per me è un inno alla nostra comunitò ed è stato un onore, oltre che divertentissimo, dare voce alla mia versione. La canzone con le note pià alte che io abbia mai cantato. Spero vi piaccia”.

Il brano lega Sam alla comunità LGBTQ, della quale fa parte, e alla quale ha voluto così rendere omaggio.

Quest’estate ha rilasciato il singolo “How Do You Sleep?”, dopo il successo di “Dancing With a Stranger” in collaborazione con la giovane Normani.

Entrambi i brani faranno parte del nuovo album che Sam ha dichiarato uscirà il prossimo anno e che prenderà una piega diversa rispetto al precedente.

Nonostante ci abbia già dato un piccolo assaggio con i due singoli, sicuramente diversi rispetto alle ballad spesso acustiche alle quali ci aveva abituati in passato, ha confermato che questa volta il disco seguirà più il genere pop come siamo abituati a conoscerlo.

“Sento di aver recentemente mostrato una parte di me che normalmente tenevo per me stesso o per la mia famiglia e i miei amici. Invece l’ho mostrata a tutti e tutti sembrano amarla. Mi ha dato quasi il permesso di fare quello che ho sempre sognato di fare ma di cui ho sempre avuto paura, ossia la musica pop”.

Sam, che di recente ha fatto sapere di aver deciso di non identificarsi in un genere specifico –nè come uomo, né come donna– sembra abbia raggiunto un momento della sua vita dove è la libertà a fare da padrona.

La libertà di essere chiunque voglia essere e la libertà di fare la musica che più ama.

In attesa di avere maggiori informazioni riguardo al nuovo album o di ascoltare un nuovo singolo, per ora godiamoci la cover di “I Feel Love”.