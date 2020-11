Mancano poche ore all’uscita del loro nuovo album Confetti e le Little Mix hanno voluto rilasciare una nuova traccia prima del previsto

Le Little Mix stanno per pubblicare il loro sesto album, Confetti, che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte. Nonostante manchi ormai così poco Jade, Perrie, Jesy e Leigh-Anne hanno voluto far ascoltare al pubblico un’altra traccia tratta da esso: il brano che dà il titolo al disco.

Confetti si va così ad aggiungere ai precedenti brani rilasciati negli scorsi mesi: Break Up Song, Holiday e Not a Pop Song. Solo una settimana fa avevano annunciato l’uscita di Sweet Melody, di cui hanno girato anche un video nella quale mostrano ancora una volta tutte le loro doti da ballerine.

L’ultimo estratto dal nuovo progetto discografico è un brano definito dalle ragazze come “divertente e sexy“. Non hanno avuto dubbi a riguardo, una volta ascoltata per intero hanno saputo immediatamente che fosse quella che avrebbe dato il titolo all’album. Un brano che vuole esprimere un senso di rinascita dopo aver preso le distanze da una persona. “Ti manco ma io sono finalmente libera / Ho quello di cui avevo bisogno, lascialo cadere dal cielo come fossero coriandoli” cantano nel ritornello.

Perrie, Leigh-Anne, Jesy e Jade – Little Mix

Confetti conferma quanto già stabilito con i singoli precedenti: la strada intrapresa dalle artiste inglese è ancora una volta quella del genere pop ma la loro maturità artistica emerge in maniera evidente.

Per le Little Mix sarà un weekend particolarmente ricco. Oltre all’uscita del loro disco domenica 8 novembre condurranno gli MTV EMA 2020 in diretta da Budapest. Nel corso della serata si esibiranno portando in scena uno dei nuovi brani e avranno ben quattro possibilità di portarsi a casa la vittoria in una delle categoria annunciate. Nel frattempo continua la loro avventura nel loro talent show trasmesso dalla BBC “Little Mix – The Search”.

A noi non resta che attendere la mezzanotte per poter ascoltare interamente Confetti, ma intanto fateci sapere cosa ne pensate di questa traccia nei commenti!

Traduzione testo di Confetti delle Little Mix

[Verso 1]

Vogliamo festeggiare come se fossimo in un club ogni giorno

Ho tutti i miei amici qui con me

E non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

Ho questo vestito addosso

Quindi non ho bisogno del tuo stress su di me

Tesoro, abbiamo chiuso, questa è la vita

Ora non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto lasciarti molto tempo fa

Non mi amavi allora ma ora lo fai

Ero solita restare a casa a piangere per te

Diamanti al collo, brillavo per te

Non fermerai le mie benedizioni mai più

Non sarà mai la ragazza che ero prima

Lascerò che le cose belle della mia vita piovano giù

[Ritornello]

Dal cielo, cadono come coriandoli

Tutti gli occhi su di me, come una vip

Tutti i miei sogni cadono dal cielo come coriandoli

Falli cadere

Ti manco ma io sono finalmente libera

Ho quello di cui ho bisogno, quindi lascialo cadere dal cielo come coriandoli

[Verso 2]

Luci accecanti, non ho problemi in mente

So che sei arrabbiato, me ne sono resa conto

Perché io non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

Quindi, deejay, dì il mio nome come se fosse il mio compleanno

Tu sei solo un ricordo

E ragazzo, non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto lasciarti molto tempo fa

Non mi amavi allora ma ora lo fai

Lascerò che le cose belle della mia vita piovano giù

[Ritornello]

Dal cielo, cadono come coriandoli

Tutti gli occhi su di me, come una vip

Tutti i miei sogni cadono dal cielo come coriandoli

Falli cadere

Ti manco ma io sono finalmente libera

Ho quello di cui ho bisogno, quindi lascialo cadere dal cielo come coriandoli

[Bridge]

Perché io continuerò a vivere la mia vita

Non puoi ammazzare la mia energia

Sto molto meglio

Sto così bene stasera

Quindi lascerò che le cose belle della mia vita piovano giù

[Ritornello]

Dal cielo, cadono come coriandoli

Tutti gli occhi su di me, come una vip

Tutti i miei sogni cadono dal cielo come coriandoli

Falli cadere

Ti manco ma io sono finalmente libera

Ho quello di cui ho bisogno, quindi lascialo cadere dal cielo come coriandoli

Testo di Confetti delle Little Mix

[Verse 1]

We wanna celebrate like we in the club every day

Got all my friends here with me

And I don’t need ya, I don’t need ya

Got this dress up on me

So I don’t need your stress up on me

Baby, we’re done, c’est la vie

Now I don’t need ya, I don’t need ya

[Pre-Chorus]

Should’ve left your ass from time ago

Didn’t love me then, but now I do

I used to sit at home and cry for you

Diamonds on my neck, I shine for you

Ain’t blocking my blessings anymore

Never be the girl I was before

I’ma let the good things in my lifе rain down

[Chorus]

From the sky, drop like confetti

All еyes on me, so V.I.P

All of my dreams, from the sky, drop like confetti

Drop it down

You’re missin’ me, but I’m finally free

I got what I need, so let it rain down like confetti

[Verse 2]

Flashing lights, I ain’t got no worry on my mind

Know that you’re mad, I realised

That I don’t need ya, I don’t need ya

So, DJ, say my name like it’s my birthday

You’re just a memory

And, boy, I don’t need ya, I don’t need ya

[Pre-Chorus]

Should’ve left your ass from time ago

Didn’t love me then, but now I do

I’ma let the good things in my life rain down

[Chorus]

From the sky, drop like confetti

All еyes on me, so V.I.P

All of my dreams, from the sky, drop like confetti

Drop it down

You’re missin’ me, but I’m finally free

I got what I need, so let it rain down like confetti

[Bridge]

‘Cause I’m gon’ live my life

Can’t kill my vibe

I’m doin’ so much better

I, I’m so good tonight

So I’ma let the good things in my life rain down

[Chorus]

From the sky, drop like confetti

All еyes on me, so V.I.P

All of my dreams, from the sky, drop like confetti

Drop it down

You’re missin’ me, but I’m finally free

I got what I need, so let it rain down like confetti