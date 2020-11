The Weeknd e Maluma regalano al pubblico la loro prima collaborazione con il remix di Hawái

È la prima volta che questi due artisti decidono di lavorare insieme: The Weeknd e Maluma, dopo aver lasciato intendere che sarebbe potuta arrivare presto una sorpresa, hanno pubblicato il remix del brano del cantante latino, “Hawái“.

Si tratta di due artisti di spicco dell’industria musicale attuale che continuano a macinare successi. Questo singolo ne è l’ennesima prova: al primo posto della classifica dei brani latino per la nona settimana di fila, il suo video ufficiale vanta più di 420 milioni di visualizzazioni. Ora Maluma ha voluto fare le cose in grande e chiamare al suo fianco The Weeknd.

Quest’ultimo ha dato il proprio contributo al brano inserendo dei versi in lingua inglese per poi cantare insieme a Maluma in spagnolo. Per i due si tratta della prima collaborazione e per The Weeknd la prima canzone cantata in una lingua diversa da quella madre.

“L’ho sempre ammirato quindi sembra davvero un sogno averlo potuto avere nel remix di Hawái” -ha dichiarato il cantante latino- “È riuscito a portare un’energia differente al brano ed è impressionante che sia riuscito a comunicarla in egual modo in inglese e in spagnolo“.

The Weeknd e Maluma nel video del remix di Hawai

Il brano è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali e insieme a questo è stato pubblicato anche il video del remix che vede protagonisti proprio i due artisti. La trama della storia è quella di una relazione al capolinea, nella quale una delle due parti decide di provare ad andare avanti con la propria vita. Nonostante sembra riuscire nell’impresa, le cose non sono mai davvero come vengono mostrate.

Non è sempre facile riuscire a dare una diversa prospettiva a un remix, ma è esattamente quello che sono riusciti a fare. La cosa non sorprende, si tratta infatti di due degli artisti di spicco degli ultimi anni: The Weeknd sulla scena R&B, Maluma sul mercato latino.

I loro brani sono tra i più ascoltati e trasmessi e il pubblico ha accolto con molto entusiasmo questa collaborazione che sono certa conquisterà le classifiche dei singoli in poco tempo.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!