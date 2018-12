Torneranno Lila e Lenù

L’Amica Geniale è stata rinnovata per una seconda stagione. A dare l’annuncio è proprio il presidente della programmazione HBO, Casey Bloys:

“Siamo entusiasti che la storia epica di Elena Ferrante abbia avuto un’eco così potente tra il pubblico e la critica e non vediamo l’ora di continuare il viaggio di Elena e Lila”

La serie infatti si basa su sulla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante, L’Amica Geniale è il titolo del primo libro perciò la seconda stagione di chiamerà Storia di un nuovo cognome.

“Lo straordinario successo dell’Amica geniale rappresenta per la Rai motivo di profondo orgoglio. È un traguardo importante che conferma la scelta di puntare su coproduzioni internazionali valorizzando al tempo stesso il talento italiano”.

Dice Fabrizio Salini, Amministratore delegato Rai.

Lila e Lenù, prima da piccole (Elena Del Genio e Ludovica Nasti) sono riuscite a conquistare il cuore degli spettatori italiani e internazionali.

Le due protagoniste però sono cresciute e già dalla terza e quarta puntata, in onda stasera su Rai1 e TimVision, vedremo sullo schermo le nuove attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

L’Amica Geniale, è stata una scommessa vinta per Rai che vede una serie tutta made in Italy trionfare anche in America grazie a HBO colosso della pay tv americana.

Lorenzo Mieli, produttore per Wildside punta molto sull’italianità del prodotto

“Siamo orgogliosi perché questa serie continuerà ad affascinare il pubblico di tutto il mondo, e lo siamo ancora di più perché questo risultato è stato raggiunto attraverso la creatività, la visione e l’impegno appassionato di uno straordinario team di professionisti italiani di talento, guidato da Saverio Costanzo”

Per questo è facile presumere che la seconda stagione dell’Amica Geniale vedrà al suo timone sempre la regia di Saverio Costanzo e alla sceneggiatura Francesco Piccoli, Laura Paolucci e la stessa Elena Ferrante.