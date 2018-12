La notizia è ufficiale: prossimamente potremo rivivere la magia che solo la musica di Princeè in grado di donarci tramite un musical dedicato interamente alla sua intramontabile opera artistica.

Poche ore fa la Universal Pictures ha infatti annunciato tramite un’intervista al magazine online Variety di aver ottenuto i diritti per poter utilizzare alcune canzoni di Prince all’interno di un prossimo lavoro cinematografico. Ciò predice

Seguendo la scia di “Mammia Mia!”

Proprio così: il progetto del colosso cinematografico statunitense è quello di dare vita ad un inedito musical basato sulla musica del compianto cantautore che ha fatto sognare il mondo intero tramite il suo genio artistico.

Per cui, ciò che dovremo aspettarci non è la rappresentazione sul grande schermo degli eventi riguardanti la vita dell’artista (come invece è stato fatto recentemente con Bohemian Rhapsody, attualmente proiettato in tutte le sale italiane), ma un film in cui ad essere la protagonista è più propriamente la musica di Prince che svolgerà il ruolo di vero e proprio catalizzatore degli eventi narrati.

Il musical, proprio come è stato fatto in “Mamma Mia!” con la musica degli ABBA, rappresenterà infatti una trama inedita in cui i personaggi saranno guidati dalla melodia e i bellissimi testi intonati dal principe del rock della musica degli anni ottanta e novanta.

Cosa sappiamo per ora?

Nonostante non sia ancora stata rilasciata alcuna informazione sulla trama del film, è stato dichiarato che a dirigere il nuovo progetto della Universal Studios sarà Paul Feig, noto sia nell’ambito cinematografico che televisivo e regista dell’atteso thriller intitolato “Un Piccolo Favore”, che uscirà al cinema il prossimo 13 dicembre.

Per quanto riguarda il cast, invece, gli unici volti a noi noti fino ad ora sono Emilia Clarke (nota protagonista della serie tv di successo “Il Trono di Spade”) e Henry Golding, il quale ha recentemente raggiunto la fama mondiale nel ruolo di Nick Young di Crazy Rich Asians.

Infine, è stato affermato che l’uscita di questa nuova pellicola è stata prevista per novembre 2019, ma naturalmente risulta essere troppo immaturo poter parlare di un’effettiva data in cui la pellicola uscirà nelle sale, dato che le riprese non sono ancora iniziate.

I precedenti cinematografici di Prince

Questa non risulta però essere la prima volta in cui Prince prende parte ad un progetto cinematografico.

Il principe della musica aveva difatti raggiunto il successo anche nel campo della settima arte già nel 1984, anno in cui aveva preso parte nel ruolo sia di compositore della colonna sonora ché che attore protagonista in “Purple Rain“, film chiaramente ispirato alla sua vita e che ha dato l’onore a Prince di vincere un Oscar grazie al memorabile brano che ha dato il titolo alla pellicola. Considerato il successo ottenuto, nel 1990 il film ebbe un seguito intitolato “Graffiti Bridge“, di cui il cantante non solo compose la colonna sonora ed interpretò il ruolo principale, ma ne fu anche regista e sceneggiatore.

Oltre ai progetti biografici, Prince fu anche direttore, sceneggiatore e attore protagonista di “Under the Cherry Moon“; si dedicò alla realizzazione del film-concerto intitolato “Sign o’ The Times” e realizzò la colonna sonora del film “Batman” diretto da Tim Barton, con Michael Keaton nel ruolo del cavaliere oscuro.

A seguire, il trailer di “Purple Rain”, film iconico che inaugurò la carriera cinematografica di Prince.