Ron Burgundy di Anchorman alle prese con i nuovi mezzi di comunicazione

Lo stavate aspettando? Anchorman ha avuto la possibilità di tornare su schermo, dopo l’uscita del secondo film Anchorman 2: The Legend Continues, nel 2013. Ma a quanto pare il bizzarro Ron Burgundy riprenderà la sua postazione di inviato con un proprio programma radio.

L’idea di riportare il personaggio di Ron Burgundy come presentatore, giornalista, ha avuto diverse opinioni. Il terzo film, come discusso dal regista Adam McKay, si sarebbe basato sulla guerra in Iraq e Ron come inviato.

E’ stato confermato che Burgundy tornerà e come, ma questa volta sarà alle prese con i nuovi media: entrerà nel mondo del podcasting del nuovo secolo.

“Il panorama dei media sta cambiando così velocemente e NON MI INTERESSA.”

L’attore Will Ferrell (Ron Burgundy), protagonista ed inviato dell’emittente televisiva degli anni ’70 in Anchorman, ha pubblicato le prime conversazioni come @BurgundyPodcast con Don Lemon della CNN. Una divertente rivelazione sulle sue preoccupazioni riguardante il panorama dei media che sono in continua evoluzione, e la dichiarazione del suo ritorno con un proprio podcast.

Conal Byrne, presidente di iHeartPodcast Network ha spiegato:

“Ron ci ha quasi letteralmente forzato a fare questo podcast con lui, prima chiamandoci più di cento volte in un solo giorno e poi procedendo a presentarsi alla nostra porta e ad entrare con forza nei nostri studi.” “Speriamo che il podcast sia ben accetto, ma nel frattempo confidiamo che, nell’accettare di fare l’annuncio, lui stia lontano.”

Burgundy, ha spiegato in una dichiarazione ufficiale:

“Ascolta, non so cosa sia un podcast, ma al momento ho molto tempo a disposizione e molto di cui parlare. Sono anche al verde. Pertanto, sono molto entusiasta di fare questo programma. Mi sta letteralmente salvando la vita. “

I primi 12 episodi saranno trasmessi durante i primi mesi del 2019, co-prodotti da Fun or Die e iHeartRadio, in cui farà la sua entrata con il nuovo account Twitter, Ron Burgundy e le sue notizie.

Per chi non ricorda la leggenda di Anchorman, ecco una scena qui di seguito: