Greendale in festa!

Neve, luci e addobbi natalizi: anche Greendale, la città in cui ogni giorno è Halloween, è pronta per festeggiare la nascita di Gesù bambino… O forse no?

Beh, da un lato la precedente affermazione risulta essere vera: i cittadiniumani sono decisamente presi dai preparativi che precedono la vigilia di Natale, avendo così trasformato la nota cittadina in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale con le deliziose decorazioni a tema… Ma gli adepti della Chiesa della Notte come festeggeranno la festa per antonomasia del Falso Dio?

“La Chiesa della Notte, come ogni congrega, celebra il Solstizio d’Inverno – ovvero il giorno che presenta la notte più lunga dell’anno. In quest’occasione le famiglie si riuniscono attorno al fuoco Yule, intonando canti pagani e raccontando storie di fantasmi”

Questo è ciò che è stato rilasciato da Netflix in occasione dell’uscita del trailer, un’affermazione che lascia certamente intuire gli eventi che coinvolgeranno i nostri protagonisti. D’altronde, potevamo mai aspettarci un ordinario episodio natalizio dalla serie che ha scardinato il tabù del satanismo sul piccolo schermo?

“Il natale è il momento migliore per le storie di fantasmi”

È con questa frase del caro vecchio cugino Ambrose che il trailer termina, lasciando così con il fiato sospeso i fan di questa nuova e insolita versione della streghetta più amata di sempre.

E la buona notizia è che mancano solo nove giorni al rilascio di questo speciale natalizio, la cui uscita è stata annunciata per il prossimo 14 dicembre. Ma non solo: pochissimi giorni fa Netflix ha inoltre condiviso in tutti i suoi canali social il trailer della seconda stagione di “Le Terrificanti Avventure di Sabrina”, dando così inizio al conto alla rovescia che fino al 5 aprile 2019lascerà i fan della nostra neo strega in trepidante attesa.

Quindi non ci resta che aspettare fino a venerdì prossimo e sperare che questo inedito episodio interamente dedicato al Natale del Falso Dio ci regali non solo qualche perla degna delle aspettative del fandom di Sabrina, ma anche qualche succosa anticipazione sugli eventi focali dell’attesissima seconda stagione!