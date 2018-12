I Queens of The Stone Age rilasceranno Silent Night

Aria di festa e buone azioni? Si, l’atmosfera natalizia è già all’apice questa settimana con l’annuncio del brano Silent Night dei Queens of the Stone Age. La band rock di Josh Homme pubblicherà la nuova canzone e inoltre la lettura di un racconto classico di Natale dal titolo Twas the Night Before Christmas.

La nuova versione di Silent Night, in collaborazione con il cantautore blues C.W. Stoneking e con il polistrumentista Dean Fertita, sarà disponibile in vinile da 7” e in digitale.

Twas the Night Before Christmas, classico statunitense della prima metà dell’Ottocento, nato come poesia, sarà sul lato B del vinile e proporrà un’interpretazione di questo classico con la collaborazione di Brody Dalle, moglie di Homme, e dei loro tre figli nel panni di ‘tre elfi di Natale’.

Secondo il comunicato stampa del gruppo, il singolo uscirà in digitale venerdì 7 dicembre, per il vinile in edizione limitata bisognerà attendere fino al 14 dicembre. E’ stata anche commentata la loro anticipazione delle feste

“Il gruppo sta diffondendo notizie di fine anno di conforto e gioia, che tu lo voglia o no.”

Silent Night dei Queens of the Stone Age per beneficenza

Non solo parole di supporto, ma anche azioni: il ricavato della vendita del nuovo vinile dei Queens of The Stone Age andrà in aiuto all’organizzazione di beneficenza Sweet Stuff Foundation, creata dallo stesso Homme nel 2013, in sostegno alle famiglie di musicisti, ingegneri discografici, con malattie o affetti da disabilità.

Non finisce qui, parte delle vendite del vinile di Silent Night aiuteranno anche un altro ente di beneficenza, il Support Act, fondato in Australia nel 1997 da AMCOS, APRA, ARIA e PPCA.

Tra gli ultimi progetti dei Queens of the Stone Age, rientra anche la colonna sonora del videogioco Red Dead Redemption 2, che include collaborazioni importanti tra cui: Ennio Morricone, Jon Theodore, José González, e Colin Stetson.

La colonna sonora è stata rilasciata in contemporanea con l’uscita del videogioco, ma sono venute fuori delle tracce nascoste, tra cui una ballad cantata dal frontman dei Queens of the Stone Age scritta da Daniel Lanois, collaboratore di Brian Eno.