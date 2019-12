Finalmente un principe azzurro per Camila Cabello nel live action di Cenerentola, ecco chi è…

Non siamo del tutto sicuri di aver bisogno di un nuovo adattamento della classica fiaba di Cenerentola, ma a quanto pare un nuovo film è già in lavorazione, e vedrà tra i suoi protagonisti Camila Cabello e James Corden.



Sei mesi dopo l’annuncio di Camila per il ruolo della dolce protagonista del musical live-action, sembra che il film abbia finalmente trovato il suo Principe Azzurro. E non è nemmeno servito l’aiuto di una fata madrina!

Chi sarà il Principe Azzurro di Cenerentola?

Inutile negarlo, il ruolo del principe azzurro, in una favola come quella di Cenerentola è a dir poco fondamentale, e la curiosità di vedere chi sarà accanto alla Cabello è davvero tanta. Secondo Deadline, sarà l’attore e musicista britannico Nicholas Galitzine a vestire i panni del bel principe nel film, film che, vogliamo aggiungere, non ha nulla a che fare con la Disney.



La notizia del ruolo di Galitzine arriva solo un paio di mesi dopo quello di Idina Menzel che pare abbia aderito al progetto come Evelyn, la cattiva matrigna di Cenerentola.

Sviluppato da un’idea originale di James Corden, l’ultima incarnazione della fiaba sarà scritta e diretta da Kay Cannon di Blockers.

Trama e data d’uscita di Cenerentola

La commedia musicale, con la sua colonna sonora impreziosita dalla presenza di Camila Cabello, racconta la storia di “una giovane donna ambiziosa i cui sogni sono più grandi di quanto il mondo permette”.



Quest’ultimo adattamento del racconto classico segue il live action della Disney del 2015, interpretato da Lily James, Richard Madden ed Helena Bonham Carter.



Per quanto riguarda la probabile data di uscita del film, Cenerentola promette di arrivare entro il 5 febbraio 2021. Speriamo che non si perda per strada come la sua scarpetta…