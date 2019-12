Siamo praticamente a fine anno, ed è tempo di tirare le somme e stilare classifiche anche in ambito cinematografico. Siamo quindi pronti a scoprire quali sono i più grandi film flop del 2019. Ovviamente non si tiene conto dei film che sono appena usciti o usciranno durante il mese di dicembre.

E’ bene chiarire che quella che segue non è una lista di film che non ci sono piaciuti, tutt’altro. Sono stati presi in considerazione il budget di produzione iniziale (che non include le spese di marketing) ed è stato confrontato con il guadagno fatto al botteghino. Il risultato di questa analisi parla da solo.

Alcuni dei film presenti nella lista hanno ovviamente date di uscita qui in Italia diverse da quelle dei paesi d’origine, altri ancora, non avendo ricevuto i guadagni sperati, verranno pubblicati da noi soltanto sulle piattaforme di streaming, in ogni caso l’analisi fatta sui guadagni dimostra quanto siano riusciti a raggiungere il successo di pubblico e di critica.



Ecco quindi la lista di film flop del 2019 elencati in ordine di uscita.

CAPTIVE STATE

Il budget iniziale del film è stato di $ 25.000.000 mentre le entrate al botteghino mondiale ammontano a $ 9.149.122.



Il film di fantascienza diretto da Rupert Wyatt, anche regista di Rise of the Planet of the Apes, sembrava un film particolarmente entusiasmante, ma alla fine Captive State non è riuscito a catturare il pubblico.



In America ha registrato la nona peggiore apertura (in oltre 2.500 teatri) di sempre, e non è andata molto meglio all’estero, Italia compresa.

HELLBOY

Il budget iniziale del film è stato di $ 50.000.000 mentre i guadagni al botteghino non sono andati oltre a $ 44.664.690.



Forse sarebbe stato diverso se fosse stato un terzo film di Hellboy di Guillermo del Toro, ma il film di Neil Marshall non ha entusiasmato né la critica né i fan



Purtroppo per il film non c’è stato proprio entusiasmo, forse anche per colpa delle altre opzioni in offerta (Shazam !, Avengers: Endgame e Captain Marvel), e neanche il mercato estero è riuscito a salvarlo.

PUPAZZI ALLA RISCOSSA

Per quanto riguarda il film d’animazione scritto da Robert Rodriguez, che al momento è ancora nelle sale cinematografiche italiane, il budget iniziale è stato di Budget segnalato: $ 45.000.000 mentre i guadagni al botteghino sono per il momento a $ 32.450.241.

Il film purtroppo ha ricevuto recensioni non del tutto positive, e anche avere un grande marchio alle spalle non ha aiutato a risollevare la situazione..

X-MAN: DARK PHOENIX

Stanto ai numeri l’ultimo capitolo degli X-Man non è stato un vero flop, avendo registrato entrate per $ 252.442.974 a fronte di un budget iniziale di $ 200.000.000, ma non si può negare che sia il peggior risultato di tutto il franchising. Di certo ci si aspettava di meglio…

THE KITCHEN

Con un budget iniziale di $ 38.000.000 e un guadagno al botteghino mondiale di soli $ 15.880.032, il film entra a far parte della lista dei flop di quest’anno.



Non è bastata l’originalità del tena trattato a salvare questa pellicola dal flop, ma tra poco scopriremo che ci sono titoli che sono andati addirittura peggio.

IL CARDELLINO

Il film dal titolo originale The Goldfinch, verrà pubblicato sulle piattaforme streaming di Amazon Prime a partire dal 6 dicembre, ma per il momento possiamo dirvi che i guadagni non sono stati tra i migliori.

Con un budget iniziale di $ 44.000.000, il guadagno al botteghino è stato di soli $ 9.832.621. Inizialmente si sperava in un grande successo per Il Cardellino, visto il cast stellato che ha preso parte al film, ma purtroppo non è andata così, e ha infatti registrato una tra le peggiori aperture di sempre.

GEMINI MAN

Con un budget iniziale di $ 138.000.000 e un botteghino mondiale di $ 172.961.642, Gemini Man non è tra i peggiori flop, ma ha comunque risentito della presenza di altri film usciti nello stesso periodo.



L’ambiziosa fantascienza di Ang Lee ha offerto lo spettacolo di due Will Smith al prezzo di uno, ma questo non è bastato a distogliere la folla da Joker. Il genere della fantascienza è già di suo un genre complicato per le vendite, e diventa ancora più difficile quando il film non è eccezionale.

TERMINATOR: DESTINO OSCURO

Non si può parlare di un totale insuccesso, ma di sicuro ci si aspettava di più da questo film in quanto a risultati. Con un budget iniziale di $ 185.000.000, il rientro al botteghino mondiale è stato di $ 255.647.541.

Probabilmente è un film che meritava di più, ma che a quanto pare non ha mantenuto le promesse fatte, raccogliendo meno consensi di quelli sperati.

E tu? Hai visto qualcuno dei film presenti in questa lista? Sei d’accordo con il fatto che siano stati dei flop al botteghino? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.