Tra l’altro, il regista Sam Mendes ha vinto il premio come miglior regista, battendo dei giganti come Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Qui puoi vedere tutti i premi dei Golden Globes 2020.

Ma il premio più importante per 1917 è la statuetta come miglior film drammatico. Era contro Joker, Storia di un Matrimonio, I due Papi e The Irishman.

“Grazie mille, davvero. Grazie mille a tutti”, ha detto il regista Sam Mendes dal palco accettando il premio.

“Questa è una cosa enorme, enorme. Questa è una cosa enorme per questo film, ha continuato. Uscirà in molti cinema tra una settimana. È difficile convincere le persone a venire a vederlo, e spero davvero che questo premio convincerà più persone a vedere 1917 al cinema.”

“Grazie HFPA per questo – si riferisce alla Hollywood Foreign Press Association – e per il premio che hai dato a questo film”, ha concluso, chiudendo lo spettacolo. “Grazie mille.”

Il thriller ambientato durante la prima guerra mondiale si ispira ai racconti del nonno di Mendes. Sentite cos’ha detto il regista a riguardo:

“Vorrei dedicarlo a mio nonno”, ha detto Mendes accettando il premio come miglior regista. “Si è arruolato durante la prima guerra mondiale, aveva 17 anni e spero che ci stia guardando. E spero fervidamente che una guerra del genere non accada mai più. Grazie mille.”

E tu andrai a vedere 1917 al cinema? Secondo te riuscirà a vincere anche l’Oscar?