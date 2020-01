Ha annunciato al pubblico che per ascoltare nuova musica si dovrà attendere il 2021, eppure Laura Pausini ha deciso di regalare ai suoi fan l’occasione per poter assistere dal vivo a un vero e proprio concerto quest’anno.

Ogni anno la cantante organizza infatti un raduno per gli iscritti al suo fan club ufficiale e quello del 2020 sarà un appuntamento speciale in quanto festeggia i suoi primi 25 anni.

“Be Me”, così si chiamerà l’evento e prenderà luogo il 5 Settembre a Faenza.

Se inizialmente aveva preferito non divulgare molte informazioni a riguardo, attraverso il suo profilo social ha rotto il silenzio e annunciato a sorpresa che il Raduno 2020 non sarà come tutti gli altri.

“BeMe significa soprattutto ESSERE MUSICA. Ecco perché oggi vi presento il vero significato del nostro raduno: sarà un concerto! Una scaletta che farò una volta sola il 5 settembre al PalaPau e che non ripeterò mai più. Nei prossimi mesi vi sveleró piano piano quali canzoni ci saranno nelle 3 ore insieme.” Laura Pausini annuncia “BeMe”, un concerto speciale

Un concerto esclusivo e che rappresenta l’unico appuntamento live che Laura ha intenzione di organizzare per quest’anno, essendo attualmente al lavoro su nuova musica.

Ma non solo, non sarà un concerto come gli altri, la cantante ha infatti “sfidato” i suoi fan a presentarsi travestiti da…….Laura Pausini! Chi accetterà la sfida e deciderà di riproporre uno dei suoi look?

Per poter avere la possibilità di partecipare al Raduno 2020 e quindi assistere al concerto bisogna iscriversi QUI al fan club.

La cantante ha promesso di pubblicare notizie a riguardo ogni 5 del mese. Per tutte le ulteriori informazioni bisognerà quindi tenere d’occhio i suoi profili social!