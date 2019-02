Questa primavera le gesta dell’agente segreto 007 si faranno strada a Matera

E’ ufficiale: il James Bond di Daniel Craig porterà l’azione in Italia, questa primavera, nello specifico a Matera, la città dei Sassi che da qualche settimana ha cominciato il suo anno da Capitale europea della Cultura.

Le riprese di 007 saranno attive fino alla fine di settembre, con la collaborazione del Teatro San Carlo di Napoli.

Il personaggio di James Bond è arrivato al suo 25simo episodio, e per il momento, utilizzeremo il nome identificativo Bond 25, in attesa del titolo ufficiale del film.

Alla direzione del prossimo 007 ci sarà Cary Joji Fukunaga (Maniac, True Detective, Jane Eyre). Pare che il regista Danny Boyle abbia lasciato il progetto per divergenze con i produttori.

Al fianco di James Bond (Daniel Craig) ci sarà un cast notevole, presente già negli episodi precedenti: torneranno Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw e Léa Seydoux.

E il nemico? Sarà Christoph Waltz? Non ci sono informazioni ufficiali a riguardo, il regista ha escluso questa opzione, ma potrebbe tornare. Chi sarà il cattivo questa volta?

L’uscita del nuovo 007 è prevista per il 14 febbraio del 2020. Quello che sarà il 25simo film della saga è stato scritto dagli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade (Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall e Spectre).

Bond 25 – L’agente 007 in missione attraverso le città di tutto il mondo



L’agente segreto 007 ha cominciato le sue avventurose corse per il mondo a partire dalla sua patria londinese. Durante i film della saga, lo abbiamo visto per le strade di Parigi, Baltimora, Rio de Janeiro, New Orleans, e anche a Roma per l’episodio Spectre, al fianco della Bond Girl Monica Bellucci.

Azione, macchine che sfrecciano, bellissime donne e l’intramontabile figura di Bond, James Bond, marcheranno sulla mappa anche il Sud Italia con la produzione del nuovo film. Quale sarà la prossima minaccia?