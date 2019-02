Pronti per sopravvivere al prossimo attacco zombie? Zombieland sta per tornare al cinema

Uscito nel 2009, il film con le regole base per sopravvivere ad un attacco zombie, ha un sequel. Zombieland ha lasciato i fan col fiato sospeso per anni, e pare che l’attesa sia finita: oltre ad una data di uscita abbiamo anche il poster di Zombieland 2: Double Tap.

Poster di Zombieland 2 in stile 10yearschallenge

Dopo il limbo in cui si è trovata la produzione del sequel, ecco l’originale idea di realizzare il confronto 10yearschallenge, il ‘prima e dopo’ che si è diffuso sui social in questo periodo, e adesso è stato usato anche per la creazione del poster di Double Tap.

Poster Zombieland 2: Double Tap

Diretto da Ruben Fleischer, Double Tap riconferma la sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick, presenti anche nel film uscito nel 2009.

Titolo e cast del sequel di Zombieland

Tratto da un riferimento del primo film, la commedia sugli zombie s’intitolerà Double Tap.

Il titolo si riferisce ad una delle regole menzionate nel primo Zombieland, in cui il protagonista suggerisce di colpire sempre due volte il ‘non morto’, con un colpo finale direttamente in testa, per esser sicuri.

Il cast resta l’originale di 10 anni fa, con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin, che in Zombieland del 2009 era solo una bambina.

Si vocifera anche che, oltre al cameo di Bill Murray, ci sarà un altro componente dei Ghostbusters. Curiosi? Ebbene si, Dan Aykroyd.

Data di uscita di Zombieland 2

Secondo la Sony Pictures, Zombieland 2: Double Tap uscirà nelle sale l’11 ottobre 2019. Ancora un pochino di pazienza, il trailer ufficiale è alle porte.

Altre curiosità su Zombieland 2?

Che tipi di zombie ci saranno questa volta? Dove sarà ambientato? E’ stato affermato che ci saranno nuovi personaggi, tra cui Rosario Dawson, Avan Jogia, Zoey, Deutch, e che gli eroi anti-zombie questa volta li troveremo alla Casa Bianca. Per quanto riguarda gli zombie, ci sorprenderanno con abilità del tutto insolite.