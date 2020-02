Giornata ricca di notizie per i fan della band australiana 5 Seconds Of Summer che annunciano l’uscita del nuovo album e rilasciano il nuovo singolo “No Shame”.

Il quarto progetto della band si intitola “Calm” e uscirà il 27 Marzo. Seguirà il tour che li porterà in giro per il mondo e che li vedrà far ritorno anche in Italia: sul palco del Mediolanum Forum di Assago il 29 Maggio e a Padova alla Kiorene Arena il giorno successivo. QUI se interessati ai biglietti.

Dopo averci già fatto ascoltare “Easier” e “Teeth”, arriva un terzo brano tratto dal nuovo disco. Si tratta di “No Shame” che ha accompagnato l’annuncio dell’uscita di “Calm”.

Nel testo troviamo alcuni riferimenti alla fama e ciò che ne consegue, dai modi con i quali si è trattati alla volontà di attirare ugualmente quell’attenzione che, anche se a tratti odiata, comporta dell’eccitazione.

Il sound non si distanza molto dai precedenti brani, dandoci ulteriore conferma della direzione intrapresa dai quattro giovani.

Parlando del nuovo album il cantante Luke Hemmings ha sottolineato come la band si sia impegnata a rinnovare il proprio sound e rinventare l’approccio alla scrittura dei brani e ha dichiarato cosa rappresenti per loro.

“Calm parla del percorso di vita di un giovane uomo, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Siamo tutti umani e facciamo errori, a volte facciamo del male a chi amiamo e inevitalmente anche a noi stessi. […] Calm ci lascia con uno stato mentale molto più felice e sereno e ci spinge a continuare a realizzare album per gli anni a venire”.

In attesa di ascoltarlo il prossimo 27 Marzo, fateci sapere cosa ne pensate del nuovo singolo “No Shame”.

Traduzione del testo di No Shame dei 5 Seconds Of Summer

[Verso 1]

Angelo, con la pistola in mano

Puntandola nella mia direzione, dandomi affetto

L’amore è fatale

Non gli daresti una possibilità?

Centro dell’attenzione

Non farmi domande

[Pre-Ritornello]

Vai avanti e accendimi come una sigaretta

Anche se dovesse essere qualcosa di cui ti penti

Mi hai ora, ora, ora

Mandami giù, giù, giù

[Ritornello]

Mi accendo solo quando lo fanno le telecamere

Mai abbastanza e nessuna soddisfazione

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Scavo la mia fossa per ottenere una reazione

Mentre cambio la mia faccia e la chiamo moda

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

[Verso 2]

Mi stendo sul palmo della tua mano

Ti darò il mio permesso, sarei sempre perdonata

Vai avanti, sostituiscimi

Quando sei alla ricerca di qualcosa di più dolce delle parole che ho lasciato nella tua bocca

Vai avanti e sputami fuori

[Ritornello]

Mi accendo solo quando lo fanno le telecamere

Mai abbastanza e nessuna soddisfazione

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Scavo la mia fossa per ottenere una reazione

Mentre cambio la mia faccia e la chiamo moda

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

[Post-Ritornello]

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

[Bridge]

Vai avanti e accendimi come una sigaretta

Anche se dovesse essere qualcosa di cui ti penti

Mi hai ora, ora, ora

Mandami giù, giù, giù

[Ritornello]

Mi accendo solo quando lo fanno le telecamere

Mai abbastanza e nessuna soddisfazione

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Scavo la mia fossa per ottenere una reazione

Mentre cambio la mia faccia e la chiamo moda

Non provo vergogna

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

[Post-Ritornello]

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Amo il modo in cui stai urlando il mio nome

Testo di No Shame dei 5 Seconds Of Summer

[Verse 1]

Angel, with the gun in your hand

Pointin’ my direction, givin’ me affection

Love is fatal

Won’t you give it a chance?

Centre of attention

Don’t you ask me any questions

[Pre-Chorus]

Go on and light me like a cigarette

Even if it might be somethin’ you regret

You got me now, now, now

Swallow me down, down, down, down

[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough and no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and callin’ it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

[Verse 2]

Lay me in the palm of your hand

I’ll give you my permission, you’ll always be forgiven

Go on, replace me

When you’re cravin’ somethin’ sweeter than the words I left in your mouth

Go on and spit me out



[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough and no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and callin’ it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

[Post-Chorus]

I love the way you’re screaming my name

I love the way you’re screaming my name

[Bridge]

Go on and light me like a cigarette

Even if it might be somethin’ you regret

You got me now, now, now

Swallow me down, down, down, down

[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough and no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and callin’ it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

[Post-Chorus]

I love the way you’re screaming my name

I love the way you’re screaming my name