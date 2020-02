Il nuovo album di Justin Bieber è in arrivo con il titolo Changes, e questa è la sua tracklist

Manca davvero poco per l’arrivo di Changes, il nuovo album di Justin Bieber che arriverà per il 14 febbraio. Dopo i due singoli di presentazione, Yummy e Get Me, ora Bieber rende nota la tracklist completa, con tutti i titoli delle canzoni che faranno parte di Changes.

Si tratta in totale di 17 tracce, compresi i primi due singoli già pubblicati e le diverse collaborazioni, come Forever in collaborazione con Post Malone & Clever, Running Over con Lil Dicky, Intentions in collaborazione di Quavo, Second Emotion con Travis Scott, Get Me con Kehlani e infine una versione remix di Yummy (Slimmer Walker Remix).

La tracklist di Changes di Justin Bieber

Nelle ultime ore Justin Bieber ha condiviso sulle sue pagine social la tracklist completa di Changes, rivelando anche l’ordine che avranno le canzoni nell’elenco. Ecco quali sono tutti i titoli che troveremo in Changes:

All Around Me Habitual Come Around Me Intentions (ft. Quavo) Yummy Available Forever (ft. Post Malone & Clever) Running Over (ft. Lil Dicky) Take It Out On Me Second Emotion (ft. Travis Scott) Get Me (ft. Kehlani) ETA Changes Confirmation That’s What Love Is At Least For Now Yummy (Summer Walker Remix)

Un album che ci riporta Justin Bieber dopo una lunga attesa motivata dallo stesso cantante, tramite un documentario ufficiale sulla sua vita, nel quale ha raccontato di soffrire della malattia di Lyme, una malattia infettiva che può portare a numerosi problemi neurologici, cardiaci e articolari, e che ha tenuto Justin lontano dalla musica per un lungo periodo.

Un meritato ritrono, quindi con Changes, che noi non vediamo l’ora di ascoltare per intero.

E tu cosa ne pensi di questa tracklist? Acquisterai Changes di Justin Bieber?