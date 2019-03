Questa canzone dal titolo Wish you were gay è trapelata su Internet in forma demo nel 2017. Ora, dopo 2 anni la versione definitiva e masterizzata ha finalmente visto la luce.

Il significato di Wish You Were Gay

Wish you were gay è una canzone dove Billie parla di desiderio e rifiuto adolescenziale, è il brano numero 6 dell’album di debutto “WHEN WEALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, che uscirà il 29 marzo.

Questo è ciò che Billie ha detto riguardo a questa canzone:

“Ho scritto questa canzone per un ragazzo che non era interessato a me e mi ha fatto sentire orribile, quindi la canzone si chiama ‘wish you were gay’. E questo non significa essere offensivo in alcun modo. Significa letteralmente che vorrei che lui fosse gay. Sono fottutamente orgogliosa di questa canzone, a parte il fatto che ero davvero preso da lui e lui era così sexy oh mio dio.”

Traduzione del Testo di Wish You Were Gay

Tesoro, non mi sento molto bene

Sei parole che non hai mai capito

Non ti lascerò mai andare,

cinque parole che non hai mai detto

Rido sola come se niente fosse andato storto

Quattro giorni non sono mai durati così a lungo

Se tre persone formano un folla e due siamo noi, uno è andato via

Voglio solo farti sentire bene

Ma tutto ciò che fai è guardare dall’altra parte

Non posso dirti quanto ho desiderato non rimanere

Vorrei solo che tu fossi stato gay

C’è una ragione per cui non ci siamo passati sopra?

esiste un programma in 12 passi solo per te?

La nostra conversazione è tutta in blu, undici “hey”

Dieci dita mi strappano i capelli

Nove volte che non l’hai mai fatto lì



Mangio da sola alle sette, tu sei a sei minuti da qui

Come dovrei farti sentire bene

Se tutto ciò che fai è andare dall’altra parte?

Non posso dirti quanto ho desiderato non rimanere

Vorrei solo che tu fossi stato gay

Per risparmiare il mio orgoglio

E per dare una spiegazione alla tua mancanza di interesse

non dire che non sono il tuo tipo

di soltanto che non sono l’orientamento sessuale che preferisci

Sono così egoista

Ma mi fai sentire senza aiuto, sì

E non posso sopportare un altro giorno

Sopportare un altro giorno

Voglio solo farti sentire bene

Ma tutto ciò che fai è guardare dall’altra parte

Non posso dirti quanto ho desiderato non rimanere



Vorrei solo che tu fossi stato gay

Vorrei solo che tu fossi stato gay

Vorrei solo che tu fossi stato gay