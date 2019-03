Uno scenario delicato per il brano Flux : video in bianco e nero e cantato sotto la pioggia.

“Penso che molte persone abbiano una persona per la quale si domandano come sarebbe stata la vita se le cose avessero funzionato.”

“Flux è una canzone che ho scritto con tutto il cuore e sembrava catturare la sensazione di non riuscire a lasciar andar via un amore passato, anche se era finito per un motivo.”

