Questa decisione è stata riportata da una nota rivista britannica, ma la BBC ha smentito il tutto: le canzoni di Michael Jackson non sono mai state rimosse dalle playlist. La stazione radio non mette al bando canzoni o artisti.

“C’è un lungo percorso in cui Michael si inserisce nella tua famiglia ed entra a farne parte. Ci vuole un po’ per costruire la fiducia, non accade da un giorno all’altro. E poi si mette tra te e i tuoi genitori e ti isola da tutti gli altri”.

Robson, che è nato in Australia, incontrò Michael Jackson a un meet-and-greet quando aveva sette anni e presto entrò nella sua vita rimanendo con lui a Neverland, raggiungendolo sul palco e trasferendosi negli Stati Uniti per le opportunità che Jackson aveva offerto a lui e alla sua famiglia. Parlando al programma della BBC di Victoria Derbyshire la scorsa settimana, Robson ha detto che Jackson iniziò ad abusare di lui quando aveva sette anni e ha continuato a farlo fino ai 14 anni quando ha tentato di violentarlo. Ha detto Robson:

