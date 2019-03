Fra i titoli ai quali dovremmo dire addio ci sono Hugo Cabret e Rogue One: A Star Wars Story

Netflix ci regala sempre tante nuove uscite, ma per riuscire a far questo ha bisogno di liberare il suo server. Come? Togliendo alcuni dei titoli che abbiamo amato, amiamo, ma non ameremo più.

Per il mese di Marzo quindi il nostro catalogo sarà ogni giorno più vuoto, pronto per essere riempito dai nuovi prodotti.

Dunque, qui di seguito il calendario che indica i film e le serie che scompariranno dal catalogo Netflix, così da poter programmare un’ultima visione prima di dirgli addio.

5 Marzo

Jonas Brothers: The Concert Experience (film)

7 Marzo

Kahaani (film)

8 Marzo

Rogue – il solitario (film)

The Double (film)

Lockup: Extended Stay (serie tv)

9 Marzo

Zenne Dancer (film)

Internazionale (film)

Whiskey Tango Foxtrot (film)

Limonata (film)

Gallipoli (docu)

Lavirinto (film)

Cassetti (film)

Ho visto il sole (film)

Platano (film)

Una voce interiore (film)

La vita felice (film)

Tutti i titoli relativi alla saga di Recep Ivadik (film)

Uomini (film)

Osman Marketing Inc. (film)

Celan e Ceren (film)

11 Marzo

Rogue One: A Star Wars Story (film)

14 Marzo

White Collar (serie TV)

Hugo Cabret (film)

Source Code (film)

Lawless (film)

L’età d’oro (film)

Il caso Freddy Heineken (film)

2061: Un anno eccezionale (film)

Alabama Monroe – Una storia d’amore (film)

Stuck in love (film)

The Way Back (film)

Margin Call (film)

Tutti i titoli della saga Ghost in The Shell: ARISE (film)

The Grey (film)

Swiss Army Man – Un amico multiuso (film)

Mr. & Mrs. Smith (film)

Sinister (film)

Safe (film)

Amici di letto (film)

Il Capitale umano (film)

Habemus Papam (film)

Bianca come il latte, rossa come il sangue (film)

Sex and the City – The Movie (film)

La ragazza della porta accanto (film)

Code name Geronimo (film)

Viaggio al centro della Terra (film)

Come diventare grandi nonostante i genitori (film)

Stai lontana da me (film)

Beastly (film)

The Tourist (film)

Biancaneve (film)

Assalto a Wall Street (film)

Sinister 2 (film)

La bara bianca (film)

Alex Cross – La memoria del killer (film)

15 Marzo

Il formidabile mondo di Bo (serie TV)

Star Trek Beyond (film)

16 Marzo

We are your friends (film)