Annunciati alla Fiera del Turismo di Berlino, la principale fiera europea del turismo, gli ospiti di quest’anno si divideranno in un doppio appuntamento: il primo sarà a Foggia con l’edizione Spring (dall’11 al 14 aprile) che includerà artisti come Renzo Arbore e altri importanti jazzisti italiani e Bryan Ferry, fondatore dei Roxy Music .

