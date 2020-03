Era tornata sulla scena musicale con il brano “Anyone”, debuttato sul palco del Grammy Awards. Ora Demi Lovato ha rilasciato il nuovo singolo “I Love Me”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Come era facilmente prevedibile dal titolo della canzone, il testo di “I Love Me” rappresenta un inno d’amore verso la propria persona. In particolare la cantante considera tutti i momenti che l’hanno portata a lottare contro se stessa e a denigrare la sua identità. Ma amarsi dovrebbe sempre essere al primo posto nella scala delle priorità.

“Non posso descrivere a parole cosa ha rappresentato l’anno appena passato per me, ma questa canzone si focalizza molto su quello che è accaduto nella mia mente. Abbiamo dei giorni buoni e dei giorni negativi. La cosa migliore che possiamo fare è essere la versione migliore di noi stessi e celebrarla insieme alle persone più vicine a noi. Un ringraziamento speciale ai miei Lovatics, per essere sempre stati con me. Il 2020 sarà il nostro anno!”

Con queste parole Demi ha voluto annunciare l’uscita di “I Love Me” del quale è stato rilasciato anche il video ufficiale dove l’artista si trova faccia a faccia con la sua parte più buona e quella più maligna: con quest’ultima avrà un vero e proprio scontro fisico nella quale mostrerà le sue doti da lottatrice.

Nel video sono stati inseriti anche alcuni riferimenti espliciti a episodi realmente accaduti nella vita della giovane, come il tempo passato insieme ai Jonas Brothers, i quali prenderanno strade diverse ma verranno ricordati con un sorriso, fino all’overdose del 2018 che ha messo in pericolo la sua vita.

“Oh, perchè mi paragono a tutti gli altri

E ho sempre il dito sul tasto di autodistruzione

Mi chiedo, quando amarmi è abbastanza

[…]

Sono la mia peggior critica, dico un sacco di cavolate

Ma sono un 10 e lode anche quando me lo dimentico” Estratto dal testo di I Love Me di Demi Lovato

In questo brano Demi ha collaborato nuovamente con il produttore OAK, con il quale aveva già dato vita ad alcuni brani, come “Sorry Not Sorry” il singolo di lancio dello scorso album “Tell Me You Love Me”.

Nonostante la cantante avesse fatto sapere di non avere fretta e di non voler accellerare i lavori sul nuovo album, sembra che con molte probabilità potremo ascoltarlo entro la fine dell’anno.

Intanto l’attenzione è rivolta al nuovo brano “I Love Me”, date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di I Love Me di Demi Lovato

[Verso 1]

Giro le pagine di tutti questi giornali

Che mi dicono chi dovrei essere

Troppo brava a mimetizzarmi

Non riesco a vedere cosa sono, vedo solo quello che mi manca

Mi sento in colpa per tutto quello che mangio (Ogni singolo giorno)

Sentirmi bene è un reato

Un livello di sabotaggio alla Jedi

Le voci della mia testa fanno un entourage

[Pre-Ritornello]

Perchè sono una cintura nera mentre combatto me stessa

Ma sono un’esperta ad amare gli altri

Io, me, me stessa non siamo faccia a faccia

Io, me , me stessa

[Ritornello]

Oh, perchè mi paragono a tutti gli altri ?

E ho sempre il dito sul tasto di autodistruzione

Mi domando, quando amarmi è abbastanza

Mi domando, quando amarmi è abbastanza

Perchè sono sempre alla ricerca di tutto o niente?

Perchè il mio è il cuore con avrò per tutta la vita

Dopo tutte le volte che sono finita in una situazione e ho rovinato tutto

Mi domando, quando amarmi è abbastanza (Yeah, yeah, yeah)

[Post-Ritornello]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

[Verso 2]

Gli haters che vivono nell’internet

Vivono nella mia testa, dovrebbero pagare l’affitto

Sono fin troppo brava ad ascoltare

Tutti questi commenti incasinano la mia energia

[Pre-Ritornello]

Perchè sono una cintura nera mentre combatto me stessa

Ma sono un’esperta ad amare gli altri

Io, me, me stessa non siamo faccia a faccia

Io, me , me stessa

[Ritornello]

Oh, perchè mi paragono a tutti gli altri ?

E ho sempre il dito sul tasto di autodistruzione

Mi domando, quando amarmi è abbastanza

Mi domando, quando amarmi è abbastanza

Perchè sono sempre alla ricerca di tutto o niente?

Perchè il mio è il cuore con avrò per tutta la vita

Dopo tutte le volte che sono finita in una situazione e ho rovinato tutto

Mi domando, quando amarmi è abbastanza (Yeah, yeah, yeah)

[Post-Ritornello]

È abbastanza, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

[Bridge]

Sono la mia peggior critica, dico un sacco di cavolate

Ma sono un 10 e lode anche quando lo dimentico

Io, io, io, io, io (Sono un 10 e lode, non dimenticarlo mai)

Sono la mia peggior critica, dico un sacco di cavolate

Ma sono un 10 e lode anche quando lo dimentico

Io, io, io, io, io

[Post-Ritornello]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, mi domando, quando amarmi è abbastanza

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Testo di I Love Me di Demi Lovato

[Verse 1]

Flippin’ through all these magazines

Tellin’ me who I’m supposed to be

Way too good at camouflage

Can’t see what I am, I just see what I’m not

I’m guilty ‘bout everything that I eat (Every single day)

Feelin’ myself is a felony

Jedi level sabotage

Voices in my head make up my entourage

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

But I’m an expert at giving love to somebody else

I, me, myself and I don’t see eye to eye

Me, myself and I

[Chorus]

Oh, why do I compare myself to everyone?

And I always got my finger on the self-destruct

I wonder when I love me is enough

I wonder when I love me is enough

Why am I always looking for a ride or die?

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

After all the times I went and fucked it up

I wonder when I love me is enough, mmm

[Post-Chorus]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

[Verse 2]

Haters that live on the internet

Live in my head, should be paying rent

I’m way too good at listening

All these comments fucking up my energy

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

But I’m an expert at giving love to somebody else

I, me, myself and I don’t see eye to eye

Me, myself and I

[Chorus]

Oh, why do I compare myself to everyone?

And I always got my finger on the self-destruct

I wonder when I love me is enough

I wonder when I love me is enough

Why am I always looking for a ride or die?

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

After all the times I went and fucked it up

I wonder when I love me is enough

[Post-Chorus]

Is enough Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

[Bridge]

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

But I’m a ten out of ten even when I forget

I, I, I, I, I (I’m a ten out of ten, don’t you ever forget it)

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

But I’m a ten out of ten, even when I forget

I, I, I, I, I (Yeah)

[Post-Chorus]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah I wonder when I love me is enough

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah