Il suo album di inediti uscirà con molte probabilità questa primavera e dopo il brano “In Questa Città” Max Pezzali rilascia il secondo singolo tratto da esso: “Sembro Matto”.

La copertina è ancora una volta frutto del fumettista Zerocalcare che descrive perfettamente il tema della canzone. “Sembro Matto” racconta di come il forte sentimento provato nei confronti della persona amata arrivi a farlo sembrare una persona fuori dagli schemi.

“E sembro matto, matto

Perchè mi hai preso il cuore dentro al petto

Quando credevo che si fosse rotto

Hai smontato tutto

E l’hai rifatto” Estratto dal testo di Sembro Matto di Max Pezzali

E l’amore è protagonista anche del video ufficiale rilasciato oggi e girato a Spoleto sul set della serie televisiva “Don Matteo”: il brano fa da sottofondo alle avventure di tre delle sue coppie.

“Incontrare di nuovo l’amore quando si pensava fosse ormai impossibile può avere l’effetto collaterale di darci un senso di “ebbrezza” che un osservatore esterno può sembrare eccessivo e sopra le righe, ma che in realtà è una specie di lucida e consapevole follia che ci fa affrontare la vita con rinnovato ottimismo”

Così aveva parlato di “Sembro Matto” il cantante, quando cercò di rivelare alcuni indizi circa il suo titolo al pubblico. Non si hanno ancora informazioni dettagliate –titolo o data di rilascio– riguardo all’uscita dell’album ma con molte probabilità arriverà nei mesi primaverili.

Il 10 e 11 Luglio Max salirà infatti sul palco dello Stadio di San Siro per due occasioni speciali, due concerti per celebrare i 30 anni di carriera e che andranno a ripercorrere il suo repertorio musicale. Dai brani scritti e cantanti con gli 883, a quelli da solista, fino alle collaborazioni. Nelle due serate coinvolgerà il pubblico con le hit del passato così come i brani più recenti. Biglietti ancora in vendita QUI.

Ma ora è tempo di focalizzarsi su “Sembro Matto”. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Sembro Matto di Max Pezzali

[Verso 1]

Come ritrovarsi in una casa vuota

senza foto, senza mobili e i ricordi di una vita

Come stare in un incrocio in mezzo al niente

senza mappa, il GPS che ti dà segnale assente

però a un certo punto all’orizzonte si intravede il mare

e il cuore batte forte perchè ha l’ansia di arrivare

ma nello stesso tempo non capisce se è un miraggio oppure no

[Pre-Ritornello]

E sembro matto, matto

come un tornado hai scompigliato tutto

mentre dormivo lì tranquillo a letto

hai fatto il botto, dopo l’impatto

[Ritornello]

E sembro matto, matto

perché mi hai preso il cuore dentro al petto

quando credevo che si fosse rotto

hai smontato tutto

e l’hai rifatto



[Verso 2]

Come uscire e camminare sollevato

dall’asfalto, dai ricordi, dai fantasmi e dal passato

e parlare e ridere con le persone

per finire ogni discorso sempre e solo col tuo nome

però anche se so che quell’azzurro all’orizzonte è il mare

e il cuore batte forte perchè stai per arrivare

mi sa che non saprò spiegarti bene tutto questo perchè so

[Pre-Ritornello]

Che sembro matto, matto

come un tornado hai scompigliato tutto

mentre dormivo lì tranquillo a letto

hai fatto il botto, dopo l’impatto

[Ritornello]

E sembro matto, matto

perchè mi hai preso il cuore dentro al petto

quando credevo che si fosse rotto

hai smontato tutto

e l’hai rifatto

[Bridge]

Il tempo si ferma quando siamo assieme

perchè è con te che io mi sento bene

voglio quei pomeriggi sul divano

in cui mi stringevi e respiravi piano

ho perso te e la mia armatura di vibranio

sembro strano

[Pre-Ritornello]

Sembro matto, matto

come un tornado hai scompigliato tutto, tutto

mentre dormivo lì tranquillo a letto

hai fatto il botto, dopo l’impatto

[Ritornello]

E sembro matto, matto

perchè mi hai preso il cuore dentro al petto, petto

quando credevo che si fosse rotto hai smontato tutto

e l’hai rifatto