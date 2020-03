Abbiamo inevitabilmente tifato per loro dal primo momento, nonostante fossero senza scrupoli e ne abbiano combinata una per colore. Dopo il colpo alla Zecca dello stato, non potevano non riunirsi per salvare il loro compagno Rio, ma sarà la volta buona in cui il colpo, per i ladri più famosi della Spagna, finirà malissimo? Sembra portarci a questa conclusione il nuovo trailer della quarta parte della serie TV Netflix “La Casa di Carta”, ricco di colpi di scena, esplosioni e inaspettati ritorni.

Li avevamo lasciati in un – forse come lo definirebbe la bella Tokio – gran bel casino, alla fine della terza parte (se non lo hai ancora fatto, leggi qui la nostra recensione!). Se da una parte infatti i nostri cari ladri mascherati da Salvador Dalì erano riusciti a salvare il giovane Rio, dopo che questo era stato arrestato senza che l’amata Tokio potesse fare nulla a riguardo, dall’altra la terza stagione è stata ricca di colpi di scena, non necessariamente positivi. Nairobi è stata gravemente ferita e rischia di morire, Rio ha lasciato Tokio nonostante lei avesse riunito tutta la banda per andare a salvarlo; il Professore ha assistito in “diretta radio” alla morte della sua amata Raquel – ora Lisbona, per mano di Sierra, la stessa donna che era riuscita a catturare Rio e torturarlo.

Insomma, uno scenario che non ci saremmo mai aspettati se pensiamo a come si era conclusa la seconda parte della serie, con tutti i protagonisti che riuscivano a trovare il modo di vivere felici.

Ma cosa succede nel trailer della quarta parte de “La Casa di Carta”? Scopriamolo insieme!

La Casa di Carta 4: Che il Caos abbia inizio!

Il trailer – che potete vedere a inizio articolo – si apre con l’allarmata e familiare voce di Tokio, da sempre narratrice degli avvenimenti della serie, accompagnata dal malinconico suono dell’armonica suonata da Helsinki: ci avvisa immediatamente che niente sarà più come prima. In un drastico cambio scena, si vede la povera Nairobi ferita al petto che viene velocemente trascinata da tutti nel tentativo di salvarla.

A una Tokio che sembra darsi per vinta, si sussegue poi una sequenza del Professore che corre velocemente nei boschi, probabilmente qualcosa che è una diretta conseguenza del finale della terza parte – si sente infatti Tokio dire “Il cervello della banda crollava come mai prima” perché si sa che proprio il Professore è il cervello, e forse il cuore stesso, dell’operazione.

Le immagini scorrono veloci mentre la banda lavora in sinergia per riuscire a salvare una morente Nairobi, con un Helsinki spaventato ed arrabbiato, a tal punto che arriva ad urlare in faccia al capo stesso delle operazioni, il semi-nuovo membro della banda Palermo che, in un momento di rabbia, tira fuori la pistola minacciando di sparargli. A questo punto anche Tokio tira fuori la pistola per puntarla contro Palermo e, un allarmato Denver, fa la stessa cosa chiedendo a Tokio di abbassarla. Un intreccio di armi che danno subito l’idea della tensione che si alza e della poca fiducia che i membri della banda, arrivati a questo punto, hanno l’uno nei confronti degli altri.

Nelle scene immediatamente dopo, compare una Raquel ancora viva messa faccia a faccia con la sua rivale, nonché sostituta, Sierra che, mentre scorre le dita su alcune fotografie che la ritraggono con la figlia, le promette 30 anni di carcere se non collaborerà. Una vera e propria arpia!

Nel frattempo, all’interno della Banca di Spagna, dopo essere riuscito a liberarsi, Gandìa, capo della sicurezza del governatore, si mette in contatto con la polizia spagnola dichiarando di essere riuscito a liberarsi e riesce in un secondo momento anche a mettere fuori uso le telecamere presenti all’interno dell’edificio. Da questo momento in poi, la nostra banda sarà completamente sola!

Si susseguono poi una serie di immagini e sequenze dove vediamo i nostri ladri preferiti tentare di difendersi e attaccare la polizia con la grande forza che gli ha sempre contraddistinti, sopra le note della Nona Sinfonia in D minore di Beethoven. A spezzare il chaos, la dolce Stoccolma, che comunicando direttamente con il professore, gli ricorda che aveva promesso loro che li avrebbe tirati fuori, anche se sapevano sarebbe stato impossibile.

Proprio alla fine un atteso ritorno: il nostro amato Berlino, probabilmente in un flashback, che si comporta da – beh, Berlino!

Un vero e proprio susseguirsi di caos, confusione e incredibili piani azione in questo trailer che ci lascia con non poche domande.

La banda riuscirà a completare il colpo? Nairobi riuscirà a sopravvivere oppure morirà? Rachel sarà costretta a passare dalla parte della polizia e racconterà loro tutto quello che sa? Ci sono moltissimi dubbi che dovranno trovare le loro risposte, ma non dobbiamo aspettare molto per riceverle.

La Casa di Carta 4: la data di uscita

La quarta parte de “La Casa di Carta” uscirà ufficialmente il 3 aprile e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, sia in lingua originale che doppiata in italiano.

Siete pronti a scoprire cosa accadrà ai ladri più famosi di sempre? Fatemi sapere nei commenti!