Carmen Consoli: uscita singolo Uomini Topo (Testo, Significato e Audio)

Il nuovo singolo Uomini Topo

Il primo singolo estratto dal nuovo album dell’artista di Catania è Uomini Topo. Il nuovo album di Carmen Consoli, Eco di Sirene, sarà disponibile dal 13 Aprile. Il disco racchiude il concerto acustico della cantautrice siciliana che ha portato in giro nei teatri d’Italia ed Europa, con l’accompagnamento di un’orchestra d’archi e chitarre, registrato in presa diretta. Il disco, che comprende 22 brani, include la partecipazione di un tris musicale tutto al femminile: Carmen alla chitarra e voce, Emilia Belfiore al violino e Claudia della Gatta al violoncello.

Eco di Sirene sarà pubblicato in doppio CD, doppio vinile e 45 giri. Sono già disponibili sulle piattaforme digitali le anteprime dei primi due singoli inediti. Carmen Consoli continua con i suoi live, il prossimo sarà a Villa Bellini a Catania, e sono già stati annunciati gli ospiti partecipanti al grande evento.

Il testo del singolo fa riferimento a temi provocatori, mette in risalto ciò che siamo diventati, realtà svelate in modo spiazzante.

Ascolta qui di seguito un’estratto del singolo Uomini Topo:

Testo Uomini Topo di Carmen Consoli

L’idea che gli altri hanno di noi

Non è un dettaglio trascurabile

L’assenza d’opinione, un’acetosi endemica

Signora il suo pregiato cocker

Sta pisciando sui sacchi della spesa

E mia iper-precisione

Mi scuso se in qualche modo ho intralciato l’operazione

Quelli che sorpassano a destra

Hanno sguardi spietati e lanciati con soddisfazione

Infondo chi non ha peccato si sposti dal branco

Per favore

Questione di educazione

Torna a casa scimmione

Proprio in questa città ci volevi portare il terrore

Abbia fede, sono un dottore

Si faccia curare

Preso in tempo il razzismo non è mortale

L’idea che gli altri hanno di noi

Di cavie più o meno al quadrato della distanza

Uomini topo, una nuova frontiera genetica

Quelli che sul treno discutono al cellulare

E costringono ad ascoltare

Mamma fattene una ragione, non mangio la carne

Per favore

E’ questione di educazione, apertura mentale

Metta i suoi pregiudizi da un’altra parte

Immorale, questo matto è omosessuale

Un vaccino speciale

Toglierà ai nostri figli il peccato originale