“Frasi a metà” di Laura Pausini: Testo, significato e audio del nuovo singolo

Il nuovo singolo di Laura Pausini “Frasi a metà” da oggi in rotazione radiofonica. Ascolta il brano e leggi testo e significato della canzone

Da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Laura Pausini, “Frasi a Metà” il secondo estratto dall’album “Fatti Sentire” uscito il 16 Marzo per Atlantic/Warner Music. L’album si è guadagnato sia il primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti, sia dei vinili.

“Frasi a metà” – significato del testo

“Frasi a metà” è una canzone molto potente, che arriva diretta e precisa al punto. Il testo di Niccolò Agliardi parla di un’amicizia che finisce, e del conseguente dolore dell’allontanamento che si trasforma inevitabilmente in rabbia.

Come ha raccontato la stessa Pausini: “C’è tutta la mia indole in questa canzone, quando taglio i ponti è finita, vuol dire che ho sofferto talmente che il limite è stato raggiunto e tutto si interrompe, a metà, come frasi e verità sospese che perdono di significato”.

“Frasi a metà” – Testo

Chiedimi scusa anche per quello che sono

Spostati almeno e non provarci mai più

Quando di nuovo provo a rimettermi in piedi

E tu che mi chiedi cosa mi resta di me

E cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore

Non c’era posto migliore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà

Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace

Sempre ostinato sempre la copia di se

E poi ti ho perduto nell’alba gelata di ottobre

Non c’era giorno migliore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà

Si muore a metà di una frase o di frasi a metà

Chiudiamo le cose

Veloce che poco mi basta

La rabbia finisce all’arrivo

E il poco in valigia è la cosa che resta

Quanta violenza hai sprecato in quel lasciami andare

Non c’era frase peggiore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Ricordati di dirmi che va tutto bene

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà