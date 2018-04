Lorenzo Fragola in “Battaglia Navale” racconta i suoi dubbi: guarda il video

Lorenzo Fragola torna con il video di “Battaglia Navale”, la canzone che racconta i suoi dubbi e le sue paure. Guarda il video ufficiale della canzone

Dopo un lungo periodo di stop fatto di dubbi e incertezze, Lorenzo Fragola è tornato prima con l’anteprima di “Bengala” e poi con “Battaglia Navale“, della quale da oggi è disponibile il video ufficiale. Come ha raccontato a 105 Mi Casa, il cantante catanese ha vissuto momenti di forti insicurezze, condensate nel testo di “Battaglia Navale” e quindi nel video che accompagna la canzone.

Per la prima volta, sono partito da un beat e non dalla canzone. Dopo un po’ mi è iniziata a venire in mente una melodia. L’idea era quella di una filastrocca: ‘tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, e io non so nuotare, battaglia navale

Il video di “Battaglia Navale”, molto semplice ma efficace, mostra il cantante catanese mentre si muove in un parco divertimenti vuoto e silenzioso, forse metafora del periodo in cui Lorenzo si è tenuto lontano dai riflettori per riflettere sulla direzione da far prendere alla sua carriera e alla sua vita.

Questo brano parla di una difficoltà nel capire dove andare- ha raccontato ancora a Max Brigante -Per me è stato tutto veloce, da X Factor in poi. Il primo album l’ho realizzato in solo un mese. Fermandomi, per la prima volta mi sono fatto delle domande. Non avevo chiara la direzione in cui andare, quindi restavo a galla a pensare per la paura di muovermi e prendere delle scelte sbagliate

Il nuovo album di inediti di Lorenzo Fragola “Bengala” uscirà il prossimo 27 aprile e sarà seguito da un instore tour dove il cantante firmerà le copie del disco per i suoi fan.