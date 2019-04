C’è un nuovo singolo per l’album “The Pains of Growing” di Alessia Cara e si intitola “Out of Love“.

Il video musicale è stato pubblicato in anteprima la scorsa notte (4 aprile 2019) su YouTube. La clip è piuttosto semplice, ma dal momento che Alessia è una ragazza intelligente, ha lavorato molto bene con il budget che le è stato assegnato. Il risultato visivo è sorprendente e si integra perfettamente con i testi della canzone.

Qual è il significato del testo di Out Of Love?

Out of Love è l’undicesima canzone di The Pains of Growing. Alessia si è ispirata alla storia d’amore di un suo amico:

“Mi ha detto, ascolta, io non sono un cantautore, non sono bravo a scrivere. Potresti un giorno scrivere una canzone su come vivo il mio amore?”

Secondo Cara, è stata la prima canzone che ha scritto dalla prospettiva di qualcun altro ed è stata la più facile da creare per l’album.

Alessia Cara

Le vendite preoccupanti di The Pains Of Growing

Sono molto dispiaciuto per le vendite dell’album The Pains of Growing. Il disco è andato veramente male e nessuno dei singoli pubblicati finora ha avuto successo.

È stata in grado, tuttavia, di onorare l’album con un tour di successo in tutto il mondo. Purtroppo per Alessia Cara, le principali etichette musicali guardano ai propri conti.

Quindi la brava Alessia dovrà iniziare a creare qualche singolo più commerciale, così da avere il terzo album garantito. Non sono così convinto che avrà tanta libertà creativa per il prossimo progetto. Potrebbe essere costretta a creare un singolo più radio friendly.