Il nono lungometraggio di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood non è il tipico film di Tarantino. Certo, ci sono i soliti tarantin-ismi, come il dialogo con successiva sparatoria e i riferimenti ad altri film (in realtà potrebbero essercene di più, per via dell’argomento trattato). Ma C’era una volta a… Hollywood mostra una versione più moderata del regista, una più riflessiva, nostalgica. È una storia raccontata dal punto di vista della retrospezione, come se si stesse avvicinando alla fine di un lungo viaggio di successo.

Tarantino è stato chiaro riguardo alla scelta di terminare la carriera come regista dopo il suo 10° film. Ha detto a GQ Australia che in quel preciso istante avrà raggiunto la fine della sua strada, e che Once Upon a Time a Hollywood è la sua nona tappa. Ciò significa che vedremo un altro solo film originale di Tarantino in futuro. Si è parlato tanto riguardo a questo famoso 10° film. Come si adatterà alla sua narrativa generale? Dove (e quando) avrà luogo? Possiamo aspettarci di vedere il Capitano Kirk? Qui sotto ti dirò tutto quello che so e ipotizzo sul gran finale del regista.

Il decimo film di Tarantino sarà un epilogo

C’era una volta a… Hollywood è il penultimo lungometraggio di Tarantino, quello che il regista descrive (tramite The Hollywood Reporter) come “il grande culmine dello showtopping”. Confrontando la sua carriera cinematografica con “i vagoni di un treno collegati tra loro”, Tarantino ha detto alla stampa di Mosca che per il suo decimo e ultimo film: “Potrei pensare a una sorta di epilogo”.

Ovviamente, ciò non significa che non dovremmo aspettarci un lavoro incredibile da parte del regista. Dalla sua propensione per le violente storie di vendetta ai sanguinosi contraccolpi, Tarantino non si risparmia mai quando c’è da fare un grande film. Quindi, anche se il suo decimo lungometraggio sarà una nota finale dell’intera carriera cinematografica, ci sono poche possibilità che esca un brutto lavoro.

Avrà legami con il resto dei suoi film

Il decimo film di Tarantino troverà un modo per adattarsi all’universo cinematografico del regista: il Tarantinoverse. Nel 2016, Tarantino ha parlato con The Project e ha confermato la teoria di molti suoi fan. “C’è un universo più reale e tutti i personaggi abitano in quello“, ha detto. “Ma poi c’è questo nuovo universo cinematografico…”

Leonardo Di caprio e Quentin Tarantino

Fino a Once Upon a Time a Hollywood, i film erano separati. Esistevano nel “Real World Universe” o nel “Movie Movie Universe”. Ma mentre i personaggi di Once Upon a Time a Hollywood sono reali, le produzioni in cui compaiono fanno parte dello spazio del Movie Movie Universe. In quale universo sarà collocato il nuovo film di Tarantino è una bella domanda. Dal momento che si tratta di un epilogo, è logico che farà parte di tutte e due gli universi. Ci sarà probabilmente almeno un personaggio multi-film (per esempio il Danny Donowitz di Bastardi senza gloria è legato a Lee Donowitz di Una vita al massimo).

Potrebbe dilettarsi in un nuovo genere

Finora, abbiamo visto Tarantino lavorare su una moltitudine di generi – film crime, thriller o a tema Occidentale per citarne alcuni. Ma quando si tratta di horror, esiste un solo film che fa parte del suo Movie Movie Universe. Sto parlando di Dal tramonto all’alba del 1996 (che ha scritto ma non diretto). Tuttavia, potrebbe non essere fuori discussione un primo horror diretto da lui, dal momento che Tarantino ha dichiarato nel 2019 che vorrebbe fare un film horror.

Durante un tour stampa internazionale per Once Upon a Time a Hollywood, Tarantino ha detto: “Se avrò una fantastica storia horror tra le mani, farò un horror come decimo film. Adoro i film horror. mi piacerebbe molto fare un film horror”.

Il film horror di Tarantino potrebbe essere un mix di due o più generi. Qualcosa di simile a Kill Bill? Forse un altro film storico? Speriamo che non dovremo attendere molto per scoprirlo.

Potrebbe essere ambientato nello spazio

Nel 2017, Deadline ha annunciato che Tarantino aveva escogitato “una grande idea” per un nuovo film di Star Trek da presentare a JJ Abrams e Paramount. Poco dopo, Mark L. Smith di The Revenant fu scelto per scrivere la sceneggiatura. A giugno 2019, l’avventura spaziale classificata R aveva la prima bozza, confermata dallo stesso Tarantino a Empire Magazine. “Esiste una sceneggiatura, devo approfondirla, ma non sono ancora riuscito a farlo”, ha detto il regista.

Ma Star Trek sarà davvero l’ultimo film di Tarantino? Il regista ha parlato di una possibile scappatoia sul podcast di ReelBlend (tramite CinemaBlend), che gli avrebbe permesso di realizzare sia Star Trek che un decimo film originale. “Immagino che possa essere una scappatoia”, ha detto. “Posso fare Star Trek… ma naturalmente potrei anche finire la mia carriera con un film originale.”

A proposito di quel mashup Django/Zorro…

Nel mezzo dell’hack di Sony del 2014, Business Insider ha riferito di uno scambio di e-mail tra Tarantino e la copresidente della Sony Pictures, Amy Pascal. L’oggetto della mail era un possibile film crossover Django Unchained/Zorro. Si baserebbe sul fumetto di Dynamite scritto da Tarantino e Matt Wagner, che è stato una sorta di sequel del film del 2012.

Cinque anni dopo, Collider riferì che Jerrod Carmichael era stato confermato per la co-scrittura del film. Secondo la pagina IMDb del film, Tarantino viene elencato come produttore, ma per ora non ci sono conferme se sarà anche regista.

Django/Zorro si svolge diversi anni dopo gli eventi di Django Unchained. Mentre lavora come cacciatore di taglie in Occidente, Django incrocia Diego de la Vega (Zorro), “il primo uomo bianco ricco che abbia mai incontrato che sembra totalmente indifferente al colore della pelle di Django…” Presto diventerà la guardia del corpo di Diego, e la coppia intraprenderà una ricerca per liberare gli indigeni locali da una vita di servitù. Se Tarantino avesse voluto porre fine alla sua carriera con questo epico crossover, nessuno si sarebbe lamentato.

Si parlava anche di un sequel per Bastardi senza gloria

In un’intervista del 2012 con The Root (via Collider), Tarantino ha rivelato di aver iniziato a lavorare a un sequel di Bastardi senza gloria del 2009, provvisoriamente intitolato Killer Crow. Ambientato nel 1944 in Normandia, il film sarebbe incentrato su un gruppo di soldati neri che “su un sentiero di guerra uccidono un gruppo di soldati bianchi e ufficiali bianchi in una base militare”.

Killer Crow – insieme a Bastardi senza gloria – doveva originariamente far parte di una miniserie più grande. Quando Tarantino ha preso la decisione di trasformarlo in un film, la trama dei soldati neri è stata tagliata per aiutare a “domare” il materiale del regista. Ma Tarantino ha detto che ha scritto gran parte della sceneggiatura. “È pronto per partire”, ha spiegato. “Devo solo scrivere la seconda metà della sceneggiatura.” Se Tarantino avesse deciso di porre fine alla sua carriera in questo modo, completerebbe la trilogia, che include Bastardi senza gloria e Django Unchained.

Quentin Tarantino ama i film storici

Dopo l’uscita dell’ottavo film di Tarantino, The Hateful Eight, il regista si è seduto con So Is It Any Good e ha lasciato cadere alcuni suggerimenti sulle sue idee per i film futuri. Insieme a un paio di spin-off di Pulp Fiction/Le Iene – uno incentrato sui fratelli Vega (John Travolta e Michael Madsen) ad Amsterdam e l’altro incentrato su Jules (Samuel L. Jackson) – Tarantino ha detto che stava pensando a una specie di storia del crimine da parecchio tempo.

un poster per la colonna sonora di The Hateful Eight

“Ho un’idea per un film australiano ambientato negli anni ’30”, ha detto. “E sarebbe una storia tipo Bonnie e Clyde con un paio di fuorilegge in Australia. Vedremo se riuscirò a farlo.” Non ha approfondito ulteriormente l’idea, ed è possibile che l’unica ragione per cui ha detto che stava pensando di fare un film australiano è perché in quel momento stava parlando con un outlet australiano. Ma il film potrebbe adattarsi benissimo a quelli che abbiamo già visto in passato, se mai dovesse uscire.

Il suo decimo film potrebbe essere una sorta di sequel

Nel 2016, Tarantino ha confermato al Jerusalem Film Festival (via Vanity Fair) che, in effetti, raggruppa i suoi film in trilogie informali, sebbene insista sul fatto che non sia intenzionale. Secondo la pubblicazione, i raggruppamenti sono i seguenti: la trilogia sulle rapine (Le Iene, Pulp Fiction e Jackie Brown), la trilogia sulle vendette (Kill Bill: Vol. 1 e Vol. 2 e Grindhouse – A prova di morte) e la trilogia storica (Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight).

Ma Kill Bill: vol. 1 e vol. 2 sono considerati come un unico film (Tarantino lo ha recentemente confermato)… quindi il 10° film di Tarantino potrebbe parlare di una storia di vendetta?

Tarantino potrebbe fare un nuovo Kill Bill

Cinque anni dopo l’uscita di Kill Bill del 2004: Vol. 2, Tarantino ha svelato a Parla Con Me il suo piano per continuare la storia della Sposa. Per Tarantino, ciò significava aspettare almeno 10 anni tra la seconda e la terza tranche, e quindi per 10 anni, abbiamo aspettato.

Infine, a luglio 2019, il regista ha confermato che il progetto era ancora in lavorazione durante un’intervista nel podcast di Happy Sad Confused di MTV. “Io e Uma ne abbiamo parlato di recente”, ha detto. “Ci ho pensato un po’ ultimamente. Ne stavamo parlando la scorsa settimana. E se dovessi fare un sequel questo sarebbe Kill Bill Vol. 3.”

C’è già una pagina su IMDb per un Kill Bill: Vol. 3, con Tarantino come sceneggiatore, ma non siamo ancora certi sull’uscita effettiva del film. Dopotutto, la pagina non è stata aggiornata dall’inizio del 2017. Naturalmente, se Tarantino volesse terminare la sua carriera riprendendo la storia della Sposa, ci piacerebbe sicuramente tornare nel mondo degli assassini con soprannomi di serpenti. Questa teoria si collega a quella precedente.

Il decimo film di Tarantino sarà davvero l’ultimo?

Si è vero, Quentin Tarantino ha detto che smetterà di fare il regista dopo il decimo film, ma ha lasciato intendere che esiste una zona grigia per questo numero 10. Parlando al Jerusalem Film Festival (via Vanity Fair), il regista ha dichiarato che intende trasformare questi dieci film in una sua collezione definitiva, in quanto fungeranno da eredità cinematografica. Se dovesse cambiare idea in futuro, potrebbe farlo.

“Se a 75 anni avrò un’altra storia da raccontare, questa funzionerebbe comunque perché avrei quei dieci film da cui partire”, ha detto. “Sarebbero lì, e sarebbero dei punti fermi.” Ciò significa che Tarantino potrebbe tornare in futuro come regista. Ma una persona a lui professionalmente vicina non la pensa così. Brad Pitt ha detto a GQ Australia che pensa che Tarantino sia “morto sul serio” e pronto per la pensione.

Perché Quentin Tarantino vuole fermarsi al 10° film?

Solo perché Quentin Tarantino ha detto che non farà più film dopo il decimo, ciò non significa che non continuerà a lavorare nel settore dello spettacolo. Ha detto a GQ Australia che gli piacerebbe spostare la sua attenzione verso altri versanti. “Se parliamo di fare il regista in qualche film, sono arrivato alla fine della strada”, ha detto. “Mi vedo come scrittore di sceneggiature e vorrei scrivere un’opera teatrale, quindi sarò ancora un creativo. Penso solo di aver dato tutto ciò che ho da dare al cinema.”

Tarantino ha detto a Deadline che mentre stava lavorando a C’era una volta a… Hollywood, ha scritto un’opera teatrale, oltre a cinque episodi di una serie TV – Bounty Law. È un western ambientato negli anni ’50 in cui recita il personaggio di Leonardo DiCaprio, Rick Dalton. Ed è un progetto che Tarantino vorrebbe continuare a seguire. “Probabilmente scriverò altri tre episodi e poi chissà”, ha detto. “Mi piacerebbe dirigere ogni episodio. Sono lunghi mezz’ora. Non mi dispiacerebbe farlo per Netflix… Mi piace anche il fatto che ho costruito questa mitologia per Bounty Law e Jake Cahill”.

Quindi, anche quando Tarantino dirà stop ai film, non significa che non lo vedremo in altri palcoscenici, magari proprio in qualche serie tv oppure in una bella opera teatrale.

E tu che ne pensi riguardo al 10° film di Quentin Tarantino? Scrivimi la tua opinione nei commenti qui sotto.