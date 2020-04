Ci sono tantissime cose che possiamo fare mentre #restiamoacasa, oggi però ci sembrava giusto ripercorrere i successi di due Youtuber che – quasi – sicuramente non hanno bisogno di molte presentazione: si tratta di “Me Contro Te“, simpatica coppia formata dai giovanissimi Luì e Sofì: da una parte sì youtuber, ma anche attori, cantanti e scrittori. Chi più ne ha, più ne metta!

Luì è in realtà il nome d’arte di Luigi Calagna, nato a Palermo nel 1992; poi invece c’è Sofia Scalia, in arte Sofì, anche lei nata a Palermo ma nel 1997. I due aprono il loro primo canale su Youtube nel 2014, ma il successo arriva solo nel 2017, quando partecipano alla serie TV Disney Channel “Like Me“: la serie – ricreata sul format originale francese dall’omonimo titolo – parlava della loro vita da youtuber e dei successi ottenuti.

Nel maggio del 2018 pubblicano i loro primo libro: “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te.“, mentre un anno dopo arrivò il loro secondo libro, “Entra nel mondo di Luì e Sofì“. A breve, sarebbero anche stati scelti per condurre il game show per bambini dal nome “Disney Channel Show – Me contro te“, in onda in prima serata sull’omonimo canale.

Ma per loro quest’anno è arrivato anche il debutto sul grande schermo con “Me contro Te – il film: La Vendetta del Signor S“, in cui la coppia è l’assoluta protagonista del film. E’ uscito inoltre da poco il loro primo disco che sta avendo un enorme successo “Il Fantadisco dei Me contro Te“.

Ma scopriamo insieme quella magia che caratterizza questa fantastica coppia: sveliamo i segreti del loro enorme successo!

Me Contro Te: un successo che va da Instagram al grande schermo

La parola chiave per Luì e Sofì è solo una, ed è divertimento. Quel divertimento semplice e puro di cui tutti non possono fare a meno, soprattutto i bambini! Questo è sicuramente uno dei motivi per i quali il loro canale è così popolare. Non tutti possono vantare infatti quasi 5 milioni di iscritti.

I due ragazzi si improvvisano spesso in simpatiche challenge, veri e propri video in cui Luì e Sofì si sfidano a suon di risate e malefatte: una delle più recenti è quella di riuscire vivere per 24 ore di seguito in una sola stanza della casa, senza mai spostarsi. Sembra facile, ma con loro, ne vedrete delle belle…

Ci sono altri video molto divertenti in cui Luì o Sofì prendono i panni di un personaggio buffo da loro inventato: un format che sappiamo fa sicuramente impazzire i più piccoli.

Nel video qui sotto, Luì si è improvvisato poliziotto e ha finito per arrestare la povera Sofì!

Scherzi a parte, uno dei motivi in cui i loro video fanno parte di quelli che sono più guardati su Youtube, è sicuramente il fatto che questi due ragazzi sono dei veri e propri maestri nel creare gli slime, materiale che fa impazzire tutti per la morbidezza e perchè in grado di essere un ottimo anti-stress.

Se da sempre state sognando di creare uno slime fatto in casa, loro sono la soluzione giusta che fa per te!

Non possono mancare inoltre sul loro canale continui scherzi che si fanno a vicenda (d’altronde, il canale non per nulla si chiama “Me contro Te”) con qualche video educativo che non va mai dato per scontato, perfetto per i più piccoli che spesso tendono ad ascoltare più i propri idoli rispetto ai propri genitori.

Insomma, una volta che li avrete conosciuti non potrete fare a meno di amare i loro sorrisoni e seguirli nelle loro più folli avventure. Potete anche visitare il loro sito ufficiale, dove è possibile acquistare simpatici prodotti grazie al negozio ufficiale, e stare sempre al passo con le novità!

Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S

Il trailer del film

Da Youtube a Instagram, i “Me contro Te” si sono ritrovati da poco anche protagonisti di un film, “Me contro Te – il film: La Vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi. Uscito nei cinema lo scorso 17 Gennaio, il film ha ottenuto un enorme successo, in particolare al suo week-end di debutto.

Nel film come nella vita, Luì e Sofì sono una coppia di giovani fidanzati che pubblicano video quotidianamente su YouTube, e sono conosciuti come Me contro Te. Diventati ormai molto famosi tra i bambini, i due youtuber sperano di vincere un premio per i loro video, ma il loro nemico, noto come Signor S, ha in mente di rubarlo.

Servendosi del proprio assistente, il Professor Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno slime molto gradito ai bambini. Grazie ad esso, il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando i Me contro Te con l’aiuto di Perfidia, la sua assistente.

Un disco in cima alle classifiche

Oltre all’ulteriore successo ottenuto per il film, i Me contro Te hanno pubblicato un disco raccolta delle loro canzoni tormentone che si è piazzato in cima alle classifiche – nonostante fosse il periodo di Sanremo. Si tratta di “Il Fantadisco dei Me Contro Te“, un’ulteriore conquista per i due ragazzi di Palermo che hanno fatto innamorare i piccini con la loro giocosità.

I Libri di Me contro Te

I Libri di Me contro Te