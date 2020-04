Miley Cyrus attraverso il suo profilo Instagram ha dato vita allo show “Bright Minded”, nato dalla volontà di connettersi in diretta con colleghi, amici ed esperti per chiacchierare dei temi più vari, tra i quali anche la situazione che il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’ultima ospite della cantante è stata Selena Gomez. Miley ha deciso di cogliere l’occasione di invitare la giovane dopo che quest’ultima ha lasciato un commento -una singola emoji di una farfalla- sotto uno dei suoi recenti post. Le due non hanno avuto modo di contattarsi per anni, ma durante la chiacchierata -durata una ventina di minuti e vista da quasi 180mila persone– si è captato perfettamente il rispetto reciproco e la capacità di ritrovarsi l’una nelle parole dell’altra.

“Sono sempre stata una tua fan, penso che tu sia una delle migliori cantanti di sempre” ha detto Selena, volendo sottolineare ancora una volta come tra le due, a discapito di quello che negli anni i media hanno spesso cercato di montare, sia sempre corso buon sangue.

Le due si sono trovate a parlare di ciò che stiamo vivendo, dell’isolamento e dell’importanza di prendere seriamente le direttive che ci vengono date. Alla domanda su come stia sfruttando il tempo a disposizione Selena ha dichiarato di star scrivendo molto, e di come questa situazione le abbia fatto capire l’importanza del rimanere connessi con gli altri.

“Molto di questo riguarda connettersi con persone con le quali magari non sei stata poi così presente e non ci hai pensato. Ci sono un sacco di persone con le quali ho potuto recuperare, anche se non c’è mai stato necessariamente qualcosa di male, ma semplicemente per poter dire ‘Ehi, spero tu sia al sicuro, che tu stia bene e farti sapere che sei con me. Ti mando solo tanto amore’”.

Miley Cyrus e Selena Gomez Diretta Instagram Show Bright Minded

In riferimento a come affrontare questa situazione anche da un punto di vista mentale, le due artiste hanno parlato apertamente di questo tema e Selena ha voluto rivelare un aspetto della sua persona che finora non aveva ancora pubblicamente dichiarato.

“Di recente sono stata in uno dei migliori ospedali di salute mentale d’America, e abbiamo discusso che dopo anni in cui ho vissuto diverse situazioni e ho attraversato parecchie cose, ho realizzato di essere bipolare. E dopo averlo saputo ho avuto modo di avere più informazioni a riguardo e questo mi ha aiutato. Non mi ha più spaventato una volta compreso completamente”

La cantante e attrice non ne ha parlato oltre ma in quest’occasione, quasi si trattasse di una conversazione tra amiche, ha annunciato al mondo di soffrire del disturbo bipolare.

Al termine della diretta Miley non solo l’ha ringraziata per il commento lasciato che ha portato al successivo invito, ma ha promesso che una volta che questa situazione si risolverà per le due sarà tempo di darsi un abbraccio, e non solo virtuale.