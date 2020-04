Il gruppo inglese The 1975 rilascia il nuovo singolo “Jesus Christ 2005 God Bless America” e posticipa l’uscita dell’album, di cui è stata rivelata la tracklist.

“Notes on a Conditional Form” doveva essere rilasciato inizialmente il 24 Aprile ma data la situazione di stallo in cui anche l’industria musicale si trova al momento, la band ha preferito posticipare di un mese e il quarto progetto dei The 1975 uscirà il 22 Maggio.

Rivelata anche la copertina e la tracklist che sorprende il pubblico per le ben 22 tracce dal quale è composta. Gli artisti negli ultimi tempi tendono a non superare le 16-18 tracce ma la band inglese è nota per essere tutto tranne che monotona.

Tracklist di Notes on a Conditional Form dei The 1975

Nel frattempo è stato rilasciato un nuovo singolo: “Jesus Christ 2005 God Bless America” è ufficialmente disponibile sulle piattaforme digitali e rappresenta il sesto brano presentato al pubblico e tratto dal nuovo disco.

La ballad sembra rappresentare un omaggio alla fede e all’amore provato verso Gesù Cristo, il tutto nascosto da una nota sarcastica poiché il frontman della band, Matt Healy, è ateo. Nei versi si fa riferimento all’amore provato verso lo stesso genere, prima celebrato dal cantante stesso e successivamente dalla voce di Phoebe Bridgers, con la quale è nata una collaborazione su questo brano.

“Sono innamorato di un ragazzo che conosco,

Ma quello è un sentimento che non posso mai mostrare

[…]

Sono innamorata della ragazza della porta accanto

Il suo nome è Claire”

Oltre a “Jesus Christ 2005 God Bless America” abbiamo già avuto modo di ascoltare altri brani tratti da “Notes on a Conditional Form” come la collaborazione con l’attivista Greta Thunber e l’ultimo singolo “The Birthday Party”.

Dal 22 Maggio il nuovo album dei The 1975 sarà ufficialmente disponibile, ma per ora fateci sapere cosa ne pensate dei pezzi rilasciati fino a oggi!

Traduzione del testo di Jesus Christ 2005 God Bless America dei The 1975

[Verso 1]

Sono innamorato di Gesù Cristo

È così bravo

Sono innamorato, lo dirò due volte

Sono innamorato (sono innamorato)

[Verso 2]

Sono innamorato ma mi sento giù

Da quando sono solo un’impronta sulla neve

Sono innamorato di un ragazzo che conosco

Ma quello è un sentimento che non posso mai mostrare

[Ritornello]

Fortunatamente credo, che fortunato che sono

Sto cercando aerei nel mare, e quella è ironia

Il terrono ha solo bisogno dell’acqua per esistere, e un seme

Quindi se ci trasformiamo in alberi, posso essere le foglie?

[Verso 3: Phoebe Bridgers]

Sono innamorata della ragazza della porta accanto

Il suo nome è Claire

È bello quando è nei dintorni e chiama

Poi masturbazione il secondo in cui non è lì



[Ritornello]

Fortunatamente credo, che fortunato che sono

Sto cercando aerei nel mare, e quella è ironia

Il terrono ha solo bisogno dell’acqua per esistere, e un seme

Quindi se ci trasformiamo in alberi, posso essere le foglie?

Testo di Jesus Christ 2005 God Bless America dei The 1975

[Verse 1]

I’m in love with Jesus Christ

He’s so nice

I’m in love, I’ll say it twice

I’m in love (I’m in love)

[Verse 2]

I’m in love, but I’m feeling low

For I am just a footprint in the snow

I’m in love with a boy I know

But that’s a feeling I can never show

[Chorus]

Fortunately I believe, lucky me

I’m searching for planes in the sea, and that’s irony

Soil just needs water to be, and a seed

So if we turn into a tree, can I be the leaves?

[Verse 3: Phoebe Bridgers]

I’m in love with the girl next door

Her name’s Claire

Nice when she comes ‘round to call

Then masturbate the second she’s not there



[Chorus]

Fortunately I believe, lucky me

Searching for planes in the sea, and that’s irony

Soil just needs water to be, and a seed

So if we turn into a tree, can I be the leaves?