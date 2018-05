Elisa: un nuovo album nel 2018

Uscirà in autunno il nuovo album di inediti di Elisa, ideale seguito di “On” del 2016 e primo progetto della cantautrice di “Luce” dopo il passaggio da Sugar a Universal. Elisa lo ha annunciato durante la sua ospitata alla quinta puntata del serale di “Amici”.

L’album sarebbe dovuto uscire in realtà già lo scorso ottobre. Poi, però, la cantautrice di Monfalcone ha preferito prendersi un po’ più di tempo per lavorare ai nuovi pezzi. Lo scorso settembre, in occasione dei concerti-evento all’Arena di Verona con cui ha festeggiato i suoi primi vent’anni di carriera, Elisa ha raccontato:

“Doveva essere un album celebrativo, con cose ‘vecchie’ che non avevo mai fatto ascoltare prima. Ma mi sono resa conto che la mole di lavoro per questi concerti era enorme. Quelli della mia nuova casa discografica mi hanno detto di prendermi il mio tempo per fare il miglior lavoro possibile e ho capito che era giusto”.

Le lavorazioni dell’album hanno visto Elisa confrontarsi per la prima volta in carriera con altri autori: tra i pezzi ai quali ha lavorato negli ultimi mesi ce ne sono anche alcuni che portano la firma di Tommaso Paradiso e Calcutta.

Lo scorso 13 aprile Elisa ha pubblicato un nuovo singolo, “Will we be strangers”, ma al momento non è dato sapere se resterà appunto un singolo o se la canzone sarà inclusa all’interno dell’album in uscita in autunno.