Benji e Fede si affidano totalmente alla realtà virtuale per l’uscita del loro libro Naked, volume nel quale i due giovani cantanti raccontano la loro vita e la loro carriera e, impossibilitati ad incontrare i loro fan di persona, propongono la Naked Room. Ma di cosa si tratta?

Un’iniziativa digitale per poter incontrare Benji e Fede a patto però di aver già acquistato il loro libro Naked, uscito proprio nelle ultime ore e disponibile in diversi store online.

Nel libro i due cantanti raccontano il loro incontro, l’avverarsi dei loro sogni, ma anche e soprattutto il motivo della decisione di dividersi per prendere strade diverse, una scelta che, se da una parte sembra tradire la fiducia dei fan che li hanno sempre amati come duo, ci spiega anche i motivi più profondi ed intimi della decisione.

Come partecipare alle Naked Room

Hai Acquistato il libro Naked di Benji e Fede e vuoi partecipare all’incontro virtuale nella Naked Room? Ecco come fare.

Per prima cosa devi accertarti di aver acquistato la versione Limited Edition Naked, con cartolina autografata ed evento online Naked Room. Una volta fatto l’acquisto, riceverai tramite email tutte le istruzioni per partecipare all’evento virtuale di Benji e Fede, chiamata Naked Room con Benji & Fede: La nostra storia senza filtri.

La Naked Room è organizzata tramite video chat suddivise in 4 sessioni di 30 minuti e in due differenti giorni, ossia il 13 e 14 maggio. La piattaforma utilizzata per l’incontro virtuale sarà quella di ZOOM, ma attenzione, verrà fornito il link di accesso soltanto alle persone che avranno effettivamente portato a termine l’acquisto del libro.

Se non hai ancora effettuato l’acquisto del libro Naked di Benji e Fede, ecco come fare. Dovrai connetterti al sito Mondadoristore.it e acquistare il libro che troverai disponibile al prezzo di 16,99 euro più piccole spese di spedizione. Il libro ti verrà recapitato a casa entro pochi giorni, quindi conviene affrettarsi per poter avere l’opportunità di incontrare virtualmente i propri beniamini.

Attenzione: per gli acquisti effettuati su altri siti, compreso Amazon, non sarà possibile accedere alla Naked Room!

E tu hai già comprato il libro di Benji e Fede per partecipare all’incontro virtuale? Faccelo sapere lasciando un commento all’articolo.