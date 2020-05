“Non sarà formata solo da 10 episodi”.

Conosciuto per la serie tv comedy The Office e il nuovo Space Force di Netflix, Daniels ha recentemente parlato con ComicBook di un potenziale ritorno al suo mondo futuro in cui le persone vengono trasferite in un paradiso digitale quando muoiono.

Upload ha debuttato molto bene su Amazon Prime Video la scorsa settimana (1 maggio). La singolare commedia di fantascienza è interpretata da Robbie Amell (The Tomorrow People), Andy Allo (Chicago Fire) e Kevin Bigley (Sirens).

Il creatore della serie tv ha detto che aveva già in mano la bozza contenente due stagioni già prima che la serie fosse prodotta. Daniels ha detto: “Beh, quando l’ho lanciata la prima volta, nel lontano 2015, ho spezzato 2 stagioni.”

“Penso che potrei estenderla ancora oltre, ma al momento, stiamo scrivendo solo una seconda stagione. Vedremo come la sceneggiatura influenzerà gli eventi recenti.”

Il creatore della serie ha concluso: “Ma sì, non è pensata per includere solo 10 episodi. Ma probabilmente non è nemmeno pensata per includerne 100. Voglio dire, mentre creavo la serie Upload, quelli di Amazon continuavano a dire: ‘Pensa a un film di cinque ore’. Quindi ho provato a farlo.”

La prima stagione di upload è ora in streaming su Amazon Prime Video.