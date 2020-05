E’ stato il co-fondatore di uno dei gruppi pop electro più influenti del Regno Unito. E’ morto di cancro. Ha avuto l’onore di raggiungere la prima posizione nelle classifiche di vendita del Regno Unito con la canzone The Model, uscita nel 1982.

La notizia è stata confermata da uno dei suoi collaboratori musicali, che ha affermato che Schneider era morto una settimana fa ed è stato sepolto attraverso una cerimonia privata. La morte è stata confermata anche da Sony Berlin.

Nato nel 1947, Schneider era figlio di Paul Schneider-Esbelen, un noto architetto che progettò l’aeroporto di Colonia. Schneider suonò per la prima volta in vari gruppi mentre studiava a Düsseldorf, iniziando in una band chiamata Pissoff. Operando nella scena rock sperimentale, soprannominata “krautrock” dalla stampa britannica, formò il gruppo Organization con Ralf Hutter, la coppia che successivamente creò anche i Kraftwerk nel 1970.

Schneider suonava il flauto, il violino e la chitarra. Il suo interesse per la musica elettronica crebbe col tempo.

“Ho scoperto che il flauto era troppo limitante”, aveva detto in seguito. “Ho quindi comprato un microfono, poi gli altoparlanti, poi un eco, poi un sintetizzatore. Molto più tardi ho gettato via il flauto; è stato una specie di processo.”

Aggiungendo sintetizzatori e drum machine sempre più sofisticati e con la voce distintiva di Hütter, il gruppo ha continuato a pubblicare una serie di album che sono diventati estremamente influenti nella musica pop, in particolare la serie di quattro album: Radio-Activity (1975), Trans- Europe Express (1977), The Man-Machine (1978) e Computer World (1981). Hanno descritto la loro musica come industrielle volksmusik: “musica folk delle fabbriche”, come tradotta da David Bowie.

Oltre ad essere i precursori del synthpop che avrebbe dominato gli anni ’80, la title track di Trans-Europe Express è stata campionata nel 1982 da Afrika Bambaataa e Soul Sonic Force per uno dei primi successi hip-hop, Planet Rock, mentre Computer World ha avuto un’enorme influenza sulla musica house e techno.

Conosciuto per il suo sorriso enigmatico, Schneider ha lavorato su tutti gli album in studio del gruppo, tra cui The Man-Machine, che ha prodotto il loro più grande successo: The Model, una melanconica canzone synthpop che è salita in testa alle classifiche del Regno Unito nel 1982. La puoi ascoltare qui sopra.

Schneider ha lasciato il gruppo nel 2008.

Non ha mai spiegato il motivo, e da allora ha mantenuto un basso profilo. Nel 2009 Hütter disse al The Guardian che Schneider “ha lavorato per molti, molti anni su altri progetti: sintesi vocale e cose del genere.”

Nel 2015, Schneider ha pubblicato un nuovo brano, Stop Plastic Pollution, in collaborazione con il produttore Dan Lacksman. Aveva detto che la traccia, rilasciata per sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento, era stata ispirata da “una nuotata nell’oceano sulle coste del Ghana, mentre guardava i pescatori catturare nient’altro che immondizia e plastica nelle loro reti”.

La star della techno Nina Kraviz ha twittato: “Come sarebbe la musica elettronica senza Kraftwerk? RIP “, e il regista Edgar Wright ha dichiarato: “Dire che è stato massicciamente influente e ha cambiato il suono della musica, è in qualche modo un eufemismo”.

Tu conoscevi Schneider? Avevi mai ascoltato una delle sue canzoni?