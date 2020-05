Già da tempo girano voci su di un eventuale Pirati dei Caraibi 6, il reboot del film con protagonista Johnny Depp che. questa volta si vedrebbe sostituito da una protagonista femminile, e in queste ultime ore sembra che la cosa si stia concretizzando per davvero.

Dalle voci di corridoio, per il momento non ancora confermate né ufficializzate da Disney, pare che il ruolo di protagonista per questo reboot al femminile di Pirati dei Caraibi sia affidato a Karen Gillan, attrice che di recente abbiamo visto in film come Jumanji: Benvenuti nella Giungla e Guardiani della Galassia.

Reboot di Pirati dei Caraibi al femminile? La reazione dei fan

La notizia di un reboot senza Johnny Depp pare non essere stata accolta bene dai fan del franchise dei Pirati dei Caraibi, che vedono nel ruolo di Jack Sparrow il cuore e fulcro dell’intero universo dei pirati disneyani. E come dar loro torto? Però è anche vero che, gli ultimi due capitoli del franchise hanno lasciato molto a desiderare, e forse un totale cambio di rotta potrebbe solo essere positivo sotto tutti i punti di vista.

Non ha senso continuare con un personaggio come Jack Sparrow che ormai sembra aver detto e fatto tutto e che è quindi incapace di rinnovarsi.

Per il momento, ad ogni modo, la notizia di Karen Gillan come protagonista di Pirati dei Caraibi 6 non è assolutamente confermata. Anzi, non si sa nemmeno se le due parti siano mai entrate in contatto per parlare della cosa. Prendiamo quindi con le pinze questa notizia, aspettando che ci vengano date conferme o smentite al riguardo.

Nel caso la notizia si confermasse come vera, cosa ne pensi di un reboot al femminile di Pirati dei Caraibi? E Karen Gillan potrebbe piacerti nei panni di un pirata? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.