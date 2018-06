Lady Gaga debutta al cinema con “A star is born”: guarda il Trailer

Debutto sul grande schermo per Lady Gaga nel ruolo della protagonista di “A star is born” di Bradley Cooper

Dopo il successo sul piccolo schermo, nella serie tv antologica American Horror Story, Lady Gaga ci prova con il grande schermo, con il remake di un film che ha fatto la storia del cinema. Si tratta di “A star is born“, un film che 42 anni fa vedeva una meravigliosa Barbra Streisand nei panni della protagonista e che ora lascia spazio a Lady Gaga.

La quarta versione di “A star is born”

La tragica storia d’amore raccontata in “A star is born” è stata già raccontata altre 3 volte nella storia del cinema: nel 1937 con protagonisti Janet Gaynor e Fredric March, nel 1954 Judy Garland e James Mason e nel 1976 la già citata Barbra Streisand al fianco di Kris Kristofferson.

La quarta versione del film vede come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper e per entrambi è un debutto. Per Gaga come attrice cinematografica, per Cooper come regista. Le aspettative sono molto alte, soprattutto perché, quando si prendono in mano film cult, il rischio di deludere è dietro l’angolo. La visione del trailer, ad ogni modo, ci fa ben sperare. Il film sembra davvero molto bello ed emozionante.

La trama del film

Il film racconta la storia di Jackson Maine e Ally, il primo musicista veterano, la seconda cantante che ha messo nel cassetto i propri sogni di gloria. Sarà proprio l’incontro tra i due che trascinerà di nuovo Ally sul palcoscenico portandola a poco a poco verso il successo.

La storia artistica s’intreccia però man mano con la storia sentimentale dei due, che finiscono per avere problemi per colpa dei demoni che Jackson si porta dentro.

La colonna sonora di “A star is born”

Tutte le musiche del film sono state composte da Lady Gaga e Bradley Cooper, con la collaborazione di altri musicisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Tutti i brani sono stati registrati dal vivo e di sicuro sapranno emozionare gli spettatori.