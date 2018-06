Rita Ora bacia Cardi B in “Girls”: guarda il video ufficiale

Un video molto atteso che ha fatto subito parlare di sé. Ecco a voi il video ufficiale di “Girls”

Arriva finalmente il video ufficiale di “Girls“, la canzone che vede la collaborazione di Rita Ora con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX. Un video che non può che saltare subito all’occhio, anche per via del bacio che si scambiano Rita Ora e Cardi B in un fotogramma della clip.

Un bacio in risposta alle polemiche per “Girls”

“Girl“, sin dalla sua uscita ha generato numerose polemiche per via del suo testo. Rita Ora, in risposta a chi l’ha accusata di aver cantato un inno bisessuale pieno di stereotipi, ha voluto difendere la sua posizione. La cantante ha infatti ammesso di aver avuto relazioni sia con uomini che con donne, e che il suo brano non voleva certo offendere la comunità LGBTQ.

Non era mia intenzione provocare offesa o dispiacere a nessuno. Il mio desiderio è solo quello di potermi esprimere attraverso la mia arte. La canzone è stata scritta per raccontare la mia verità, per raccontare alcune esperienze della mia vita. Ho avuto relazioni affettive con donne e uomini

Queste le dichiarazioni di Rita Ora, che probabilmente, con il bacio Cardi B presente nel video, tenta di scacciare tutte le polemiche e portare al successo la sua canzone.

Il video è molto carino, e regala ad oguna delle protagoniste una fotografia e un’ambientazione particolare, tra vintage e fantascienza. Per noi non è niente male, e voi che ne pensate?