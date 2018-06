Zombieland 2 Anticipazioni (Data di uscita, cast e trama)

Zombieland 2 – Il sequel dopo 10 anni

Sono passati anni ormai dall’uscita di Zombieland, la commedia dell’orrore a tema zombie che uscì nel 2009, e durante gli ultimi anni si vociferava un ritorno su schermo della stessa. Adesso lo sappiamo con certezza: è stato rilasciato il nuovo logo al CinemaCon, inoltre una fonte sostiene che il nuovo titolo sarà Zombieland, Too. I fan saranno entusiasti per questo ritorno?

Il film scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, vantava un cast d’eccezione: Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson.

Zombieland 2 – La produzione

Zombieland era stato creato come serie Tv, un format televisivo per Amazon, ma l’episodio pilota non ha suscitato molto entusiasmo tra i fan. Reese ha scritto l’episodio pilota con il co-creatore del film originale Wernick, e a proposito di questo flop ha detto:

“Non capirò mai l’odio veemente che ha ricevuto l’episodio pilota dai fan di Zombieland, ragazzi siete riusciti ad odiarlo così tanto fino ad eliminarlo.” “Ad ogni modo, abbiamo fatto del nostro meglio e siamo molto orgogliosi del nostro team.”

La data di produzione è stata ridefinita varie volte, Zombieland 2 sarebbe entrato ufficialmente in produzione nel 2016, durante l’estate, ma non c’erano ancora attori coinvolti nel progetto. Jesse Eisenberg era di sicuro interessato al sequel di Zombieland e ha dato la sua conferma a maggio del 2016. Dopo quel periodo era quasi sicuro che il progetto si fosse bloccato definitivamente, fino al rilascio del nuovo logo da parte del CinemaCon, che ha riportato il sequel alla luce.

Zombieland 2 – Anniversario

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma, considerando gli anni di attesa per una creazione speciale quale il secondo film, i fan saranno di sicuro contenti: il sogno diventa realtà. E soprattutto perchè il co-sceneggiatore Werneck vorrebbe festeggiare il decimo anniversario in un modo speciale, con il sequel nelle sale cinematografiche.

Werneck ha affermato:

“Zombieland è uscito nel 2009. Non sappiamo cosa succederà per il decimo anniversario, ma la sorpresa potrebbe essere Zombieland 2.” “La speranza è di girare il film all’inizio del 2019 per un rilascio il 19 ottobre, con il cast originale.”

Al team di produzione originale, Reese e Wernick, si uniscono le forze dello sceneggiatore Dave Callaham (ha scritto Godzilla e i film di Expendables). La direzione sarà affidata a Ruben Fleischer.

Per quanto riguarda il nuovo cast, abbiamo già anticipato l’interesse di Heisenberg per un sequel, il quale ha sostenuto l’idea per un secondo film già nel 2011, ma a patto che la sceneggiatura mantenesse la magia dell’originale.

“E’ una cosa difficile da mettere insieme. Quando qualcosa funziona, è come cogliere un raggio di luce in una bottiglia. Quando qualcosa si amalgama per qualche motivo non riesci a metterci mano, è un film difficile da riproporre, quindi spero davvero che loro siano in grado di farlo bene.”

Una fonte sostiene di aver visto la sceneggiatura e dice che ci saranno tutti i personaggi principali, conosciuti nel primo Zombieland (Colombus, Tallahassee, Wichita, Little Rock), insieme ad alcuni volti nuovi (Reno, TB, Cleveland, Madison e altri ancora da definire).

L’interrogativo più grande ed importante è: ci sarà un altro cameo per Bill Murray? L’ultima volta è stato lanciato dal balcone della sua villa, avvolto in un tappeto e, per questo motivo, non c’è un indizio chiaro sulla sua presenza o meno sul set. Se la conferma di Murray dovesse esser forzata o la sceneggiatura poco originale, il film non sarebbe abbastanza divertente come il primo. D’altra parte Breslin suggerisce un Justin Bieber ‘zombificato’ per il sequel.

Zombieland 2 – Trama

Nel primo Zombieland, le sorelle Little Rock (Breslin) e Wichita (Stone) attraversavano il paese per visitare il loro parco divertimenti preferito e per godersi un pò di normalità in un mondo ormai andato a rotoli. In Zombieland 2 ci sarà un’attrazione diversa? Agli studios piace che gli sceneggiatori inseriscano riferimenti e richiami al primo film, dunque non sarà una sorpresa notare un percorso simile.

I dettagli sulla trama al momento non sono tutti confermati, ma ecco di seguito i punti salienti che circolano in rete: Tallahassee (Harrelson) ha un interesse per Reno, descritta come ‘la Eva al suo Adamo’; Wichita (Stone) va fuori di testa per la mancanza di zombie e va via; Columbus (Eisenberg) corteggia la bionda Madison; la banda cerca di trovare Little Rock dopo la sua fuga con uno sconosciuto (forse Bieber?); gli zombie sono scomparsi da Zombieland, quasi estinti, ma sostituiti da super zombie (degli esseri giganti, muscolosi e difficili da uccidere, solo un colpo in testa può eliminarli), e solo la banda può sconfiggerli unendosi di nuovo. La mancanza di stimoli e l’apatia si riversa sul gruppo, portando un senso di smarrimento, ma la nuova minaccia non li farà di certo annoiare.

Non è stato ancora rilasciato il trailer di Zombieland Too, ma di sicuro il teaser sarà divertente ed entusiasmante. Nel frattempo riviviamo le scene comiche dell’apocalisse con il trailer del primo Zombieland e ripassiamo le regole basi per sopravvivere ad un attacco zombie!