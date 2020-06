Dopo il lungo periodo di lockdown, finalmente le produzioni cinematografiche importanti possono riprendere la loro lavorazione e tra queste anche Animali Fantastici 3, che è stato segnalato per la prima volta con il suo titolo di lavorazione.

Ma cos’è un titolo di lavorazione? Non è assolutamente il titolo ufficiale, ma un titolo provvisorio che serve più che altro agli addetti ai lavori per distinguere una produzione da una precedente. Nel caso di Animali Fantastici, il titolo di lavorazione del primo film è stato Boswell, con riferimento a James Boswell, scrittore scozzese; il secondo Voltaire che omaggiava l’ambientazione francese del film; e il terzo?

Il titolo di Animali Fantastici 3 è Vermilion, che vuol dire letteralmente “vermiglio” e si riferisce ad una particolare tonalità di rosso scarlatto. Che cosa avrà a che vedere con la trama del film?

Animali Fantastici 3 – Vermilion

Purtroppo non sappiamo molto riguardo alla trama del terzo film di Animali Fantastici, quindi non è affatto semplice capire a cosa possa riferirsi il titolo di lavorazione Vermilion. Dobbiamo avere pazienza e aspettare delle notizie ufficiali che possano darci qualche buon suggerimento.

Intanto possiamo ricordare che Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita ufficiale fissata per il 12 novembre 2021, ma che non sappiamo se verrà rispettata, visto lo slittamento in avanti della lavorazione dovuta al lockdown.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute iniziare il 16 marzo, ma riprendono soltanto adesso, con quasi 3 mesi di ritardo che non possiamo sapere quanto andranno a compromettere le varie fasi di lavorazione e di conseguenza la data d’uscita.

La regia del film sarà di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves.

E tu cosa ne pensi del titolo di lavorazione di Animali Fantastici 3? La parola Vermilion potrebbe suggerire qualcosa della trama? Facci sapere cosa ne pensi e se hai qualche teoria al riguardo lasciando un commento alla fine dell’articolo.